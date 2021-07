Dokaz, kako birokrat Lenarčič komunicira s “EU-provinco” Slovenijo

Ljubljan, 5. julij 2021 – Odgovorni urednik portala Siol.net Peter Jančič je pripravil komentar z naslovom “Skupinska slika Timmermansa s Fajonovo pa še Lenarčič zraven” (aktiva poveza je naslov). Prebrali smo ga, a ga ne bomo komentirali, saj novinar Peter Jančič zagotovo stoji za svojimi navedbami.

No, je pa prav, da se ob prebiranju njegovega komatarja ozremo na odgovor, ki ga je Jančič prejel iz urada komisarju Janeza Lenarčiča, in sicer na njegovo zastavljeno vprašanje, ki je bilo naslednje: »Spoštovani komisar Janez Lenarčič – Prosim vas za informacijo, ali je točno, da ste podprli pogojevanje odobritve slovenskega načrta za okrevanje s hitrim imenovanjem delegiranih tožilcev, spremembami financiranja medijev, ker bi naj država oglaševala le v provladnih in z okoljskimi zahtevami na področju biotske raznovrstnosti. Prosim vas, če lahko navedete razloge, zakaj ste se za to odločili. Prosim vas, če lahko navedete, ali je še kak drug komisar storil kaj podobnega v primeru države iz katere prihaja./Peter Jančič, odgovorni urednik siol.net«

No in tu je odgovor: »Dear Mr Jancic, Many thanks for your query. Please let me share the Commission’s response to it. You can quote European Commission spokesperson: The European Commission has given a positive assessment of Slovenia’s recovery and resilience plan. The Commission’s assessment was approved by written procedure on Thursday without any opposition from any member of the Commission.

The Commission assessed Slovenia’s plan based on the criteria set out in the RRF Regulation. The Commission’s analysis considered, in particular, whether the investments and reforms set out in Slovenia’s plan support the green and digital transitions; contribute to effectively addressing challenges identified in the European Semester; and strengthen its growth potential, job creation and economic and social resilience.

Let me also recall that as a matter of principle, the members of the Commission are fully independent when they carry out their responsibilities. As enshrined in article 17 (3) of the Treaty of the European Union, they shall neither seek nor take instructions from any Government or other institution, body, office or entity. They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.

Wishing you a nice weekend!

Sonya (spokesperson on duty)

Sonya GOSPODINOVA

Spokesperson for internal market, defence industry,

space, education, youth, sport and culture«

In? Da je Janez Lenarčič slovenski državljan, se ve! Da je Janez Lenarčič evropski komisar za krizno upravljanje se tudi ve. Da se o aktivnostih Janeza Lenarčiča evropskega komisarja za krizno upravljanje v času covid-19 ni veliko slišalo se prav tako ve. No, ve pa se tudi to, da Evropska unija ima 24 uradnih jezikov (Po izstopu Združenega kraljestva iz EU je angleščina še naprej uradni jezik, in sicer Irske in Malte) In tudi to se ve, da je v instutucijah EU redno zaposlenih približno 4 300 prevajalcev in 800 tolmačev. Ocenjujejo, da celotni stroški za prevajanje in tolmačenje v vseh institucijah EU znašajo en odstotek letnega proračuna EU oziroma približno 2 evra na državljana (447.206.135 število državljanov EU/Vir: EU) EU letno, kar torej skupaj letno znese 894.412.270 evrov.

In zdaj se vrnimo k naslovu! – Dokaz, kako birokrat Lenarčič komunicira s “EU-provinco” Slovenijo.

Namreč, odgovor, ki ga je prejel kolega Peter Jančič na svoje zastavljeno vprašanje (kaj je vsebina njegovega vprašanja v tem primeru, ni pomembno) dokazuje, da slovenščina NI(!) uradni jezik EU, oziroma, da je angleščina uradni jezik tako za Slovenijo, Irsko, kot Malto.

Nas pa seveda zanima, kaj bi se zgodil, če urednik Le Figaroja v francoščini zastavil (kar bi zagotovo) vprašanje komisarju za krizno upravljanje Janezu Lenarčiču, in sicer, v katerem jeziku bi se v tem primeru odzval birokrat Lenarčič oziroma njegov kabinet. Ni vam potrebno ugibati! Ogovor bi bil v francoščini in podpisal bi ga Janez Lenarčič osebno. A je zdaj jasno zakaj je Slovenija, tudi za birokrata Lenarčiča, le EU-provinca./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN