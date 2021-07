Spar Slovenija že 5 let podpira mlade kuharje

Ljubljana, 8. julij 2021 – Projekt Kuhnapato, ki deluje pod okriljem Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, pokroviteljstvom podjetja Spar Slovenija in s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje, beleži kar dva jubileja, 10. leto obstoja in 5. leto sodelovanja s pokroviteljem Spar Slovenija.

Projekt Kuhnapato že 10 let z uporabno vsebino, neformalnimi učnimi načini ter sodobnimi motivacijskimi prijemi spodbuja mladostnike k zdravemu načinu prehranjevanja in tradicionalnim pristopom k pripravi obrokov. V vseh teh letih jim je uspelo mladino in širšo javnost spomniti na slovensko kulinarično tradicijo, najti pozabljene jedi naših prednikov ter povezati sezonsko-lokalne sestavine v zdrave in hranilne obroke. »Otroci nas vsako leto presenetijo z drznimi kombinacijami in občudovanja vrednimi končnimi rezultati na degustacijskih krožnikih. Neponovljivi kuharski spektakli nam uspevajo tudi s pomočjo podjetja Spar Slovenija in skupaj dokazujemo, da si z načrtovanjem uporabe sestavin ter nakupov vsakodnevno lahko pričaramo slastne obroke, ki bi nam jih zavidali zapriseženi jedci ali najboljši kuharski mojstri,« pove idejna vodja projekta Kuhnapato, Anka Peljhan iz Društva Vesela kuhinja.

Čeprav je bilo preteklo šolsko leto precej drugačno, je sodelujočim v projektu uspelo kontinuirano usmerjati in učiti otroke o zgodovini in pripravi tradicionalnih slovenskih jedi. Danes se projekt ponaša z več kot 6000 sodelujočimi otroki v skoraj 100 slovenskih šolah in veliko podporo izobraževalnih ustanov. V tem času so organizirali 5 nastopov za javnost pred trgovinami Spar in Interspar. Otroci si namreč pri pripravi obrokov pomagajo z izdelki slovenskega porekla kakovostne znamke SPAR, recepte, po katerih kuhajo, pa lahko najdete na Sparovi spletni strani ter na facebook strani Spar Slovenija.







Projekt pa ni prepoznaven le v slovenskem prostoru, saj je vzbudil zanimanje tudi v tujini. Ustanovitelji projekta Kuhnapato so z njihovim poslovnim modelom pred kratkim seznanili predstavnike ukrajinskega šolskega sistema, konec julija pa se bodo v Rimu predstavili na Food System Summit simpoziju svetovne razsežnosti, na katerem bo osredja tematika zasledovanje ciljev trajnostnega razvoja v prehrani. Tako bo projekt Kuhnapato v sodelovanju s Sparom Slovenija močno pripomogel k razpoznavnosti kulinarično bogate Slovenije na svetovnem zemljevidu, se še sporočili iz Spara./LN/Foto: press Spar