Pomembna zmaga italijanske potrošniške organizacije Altroconsumo v skupinski tožbi proti koncernu VW

Ljubljana/Rim, 8.julij 2021 – Zveze potrošnikov Slovenije (ZPZ) sporoča, da je skoraj po šest let od izbruha škandala, ko je javnost izvedela, da je Volkswagen v osebne avtomobile znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, izdelane med letoma 2007 in 2015, vgradil sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov (NOx), italijanska potrošniška organizacija v skupinski tožbi zaradi prirejanja izpustov dosegla zmago proti avtomobilskemu velikanu Volkswagen.

V tožbi potrošniške organizacije Altroconsumo je sodišče naložilo koncernu Volkswagen izplačilo 3300 evrov (in pripadajoče obresti) za vsakega od več kot 63.000 italijanskih potrošnikov, ki so se pridružili skupinski tožbi, skupaj torej 200 milijonov evrov odškodnine. Italijansko sodišče je VW naložilo tudi plačilo vseh stroškov postopka in stroškov v zvezi z objavo tožbe v medijih. Sodba še ni pravnomočna.

Tožba slovenskih potrošnikov v kampanji Zveze potrošnikov Slovenije

Družba FinancialRight GmbH je 29. marca 2018 vložila tožbo proti koncernu Volkswagen AG, s katero uveljavlja odškodninske zahtevke 6024 slovenskih potrošnikov, ki so kupili ali z lizingom najeli vozila koncerna Volkswagen, udeležena v t. i. dizelskem škandalu. Gre za vozila znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, izdelana med letoma 2007 in 2015, v katera so vgradili sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov (NOx). Po svetu je bilo skupaj prodanih več kot 11 milijonov takšnih vozil.

Postopek slovenskih potrošnikov pred nemškim sodiščem v Braunschweigu še vedno poteka

»Razsodba italijanskega sodišča in številne razsodbe sodišč v Nemčiji in Evropski uniji so znak, da si tudi slovenski potrošniki lahko obetajo pozitiven izid postopka,« je povedala Breda Kutin, predsednica ZPS./LN