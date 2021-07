Za vas smo obiskali Novo vas nad Dragonjo in Praznik vina in česna/Festa del vino e dell’aglio

Nova vas, 10. julij 2021 – Če se boste danes, 10. ali jutri 11. julija, nahajali v slovenskem delu Istre, vam priporočamo obisk vasice – Nova vas nad Dragonjo, kjer bo dišalo po istrskem česnu, domačem vinu in drugih kulinaričnih dobrotah.

To že tradicionalno prireditev pripravlja Turistično združenje Portorož v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Nova vas, ki so jo poimenovali Praznik vina in česna.

Prireditev ponuja tipične lokalne proizvode, med katerimi ima posebno mesto česen, ki ima v vasici Nova vas prav posebno mesto.

Domačini te vasice v piranskem zaledju še danes radi povedo, da so prav zaradi prodaje česna uspeli zgraditi cerkveni zvonik in druge vaške znamenitosti, zaradi katerih je stara istrska vasica v piranskem zaledju tako očarljiva.

Domačini ob znamenitem česnu radi pohvalijo tudi s svojimi odličnimi vini, med katerimi kraljujeta malvazija in refošk. Letos bo prireditev ta prava, saj virus te ni preprečil. Zato so domačini spet lahko odprli svoja slikovita dvorišča in obiskovalcem približali življenje v tej istrski vasici.

Velja dodati, da je avtohtoni istrski česen prepoznaven po rdeči ovojni lupini, velikih zdravih strokih in bogatem okusu. Navadno ga istrski kmetje pobirajo v začetku julija.

Kot pravijo poznavalci, naj bi bil ta česen tudi naravni antibiotik, saj deluje protivnetno, protibakterijsko in protivirusno. Velja za bogat vir kalcija, fosforja in vitamina C.

Ta česen (na fotografiji) smo za vas pokušali z “dodatki” ter spoznavali njegove prej opisane znamenitosti (z dodatki) in ob tem srkali tudi odlično vino. Ni kaj, zdravo!!!

No, bili pa smo deležni posebnega privilegija, saj smo pokušali posebneža med vini, in sicer črno malvazijo, ali kot pravijo domačini črno borgonjo. Nekateri sicer pravijo, da je črna borgonja potomka gamaya in da prihaja iz Francije, toda njeni listi so podobni listom malvazije, ne gamaya. Pa vedi, kdo ima prav? Mi pa vam lahko zagotovimo le, da smo pokušali pravo »črno malvazijo«, ki je res posebna tako po okusu, kot specifični aromi.





Torej, če imate danes ali jutri čas in se nahajate na slovenski obali priporočamo obisk Praznika vina in česna v Novi vasi. No, pa tudi po okoliške zaselke velja obiskati, Enkratni so!

Zato si Praznik česna v Novi vasi nad Dragonjo, če ne uspete danes ali jutri, drugo leto obvezno velja zapisati v koledar morebitnih izletov.

Naj ponovimo, Praznik česna v Novi vasi nad Dragonjo je vsako leto drugo soboto in nedeljo v mesecu juliju./Objavo in fotografije pripravila: J. Temlin in Alenka T. Seme/