Covid-19: Stanje kvarijo okuženi dijaki iz Doljanske in Gorenjske

Ljubljana, 11. julij 2021 – Včeraj, 10. julija, je bilo v Sloveniji opravljenih 774 PCR-testov– okuženih pa je bilo 25 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 3,2 odstotkov). Opravljenih je bilo kar 12.187 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 43. Na oddelkih intenzivne je bilo včeraj 10 oseb. Doslej je v Sloveniji umrli, povezano s covid-19, 4.423 ljudi. Po ocenah NIJZ-ja je trenutno v državi 562 aktivnih primerov okužbe, kar je šest več kot v petek. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 26 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 54.

Kot poroča MMC je med udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 3. julija, je bila do vključno sobote potrjena 101 okužba z novim koronavirusom, med gorenjskimi udeleženci izleta pa so za zdaj potrdili 20 okužb.

Karanteno so predlagali za 409 ljudi, ki so bili prepoznani kot visokotvegani stiki, ki so jih povzročili udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske, ter še za 248 ljudi, ki so bili v stiku z okuženimi gorenjskimi dijaki.

Novi pogoji prehajanja meja s Slovenijo – Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 10. julija in velja do vključno 14. julija 2021.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 10. 7. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 774 PCR/ 12.187 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 25

– Št. hospitaliziranih: 43

– Št. oseb na intenzivni negi: 10

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:1

– Št. umrlih: –

– 7-dnevno povprečje okužb: 54

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 847.611 ljudi, z vsemi odmerki pa 739.619. Dejstvo je, da cepljenje poteka prepočasi, čeprav zdravstveni strokovnjaki svarijo pred razširitvijo virusa »delta«.

Na cepljenje proti covidu-19 se lahko prijavite prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, se ni treba ponovno naročati prek nove aplikacije saj bodo vaši podatki o prijavi že v sistem.

Stanje na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 58 okuženih oseb. V hrvaških bolnišnicah se zdravi 105 od tega jih 5 potrebuje intenzivno nego. Doslej življenje zaradi virusa covid-19 na Hrvaškem umrlo 8.224 oseb, samo včeraj 1 oseba.

POGOJI ZA VSTOP NA HRVAŠKO

Ne glede na barvo posamezne države (po ECDC zemljevidu) je za vstop na Hrvaško potrebno izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

veljavno digitalno Covid potrdilo s QR kodo

negativni hitri test, ne starejši od 48 h

negativni PCR test, ne starejši od 72h

V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca, Moderna, Gamaleya, Sinopharm po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 210 dni. V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 210 dni

prebolelost in da je oseba znotraj 6 mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo o cepljenju pa ne sme biti starejše od 210 dni

enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju; enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju

Potrdilo pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa oziroma zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da je oseba prebolela infekcijo SARS-CoV-19 v zadnjih 180 dneh, test pa je starejši od 11 dni.

Možnost opravljanja PCR ali hitrega antigenskega testa takoj po vstopu v Republiko

Hrvaško (v lastnem strošku), pri čemer je obvezna karantena do prejetja negativnega izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se odredi karantena v trajanju 10 dni.

Izjema glede covid potrdil za Hrvaško še vedno velja za otroke mlajše od 12 let, ki potujejo skupaj s starši ali skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje za vstop, za potnike v tranzitu za max. 12 ur, diplomate, čezmejne delavce, za nujna poslovna potovanja in potovanja zaradi družinskih ali zdravstvenih razlogov.

Začasna prepoved in omejitev prehajanja mejnih prehodov Republike Hrvaške zaenkrat velja do 15. julija 2021

Avstrija: V Avstriji ob testiranju našli 159 novih okuženih oseb. Pri naših severnih sosedih je doslej življene zaradi covid-19 izgubilo 10.723 oseb.

Do danes je v Avstriji cepljeni natanko 5.005.125 ljudi (v Avstriji živi 8.902.600 prebivalcev), ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva. “Zdaj smo presegli pomemben prag petih milijonov cepljenih v Avstriji. To je več kot 56 odstotkov celotnega prebivalstva,” je z veseljem sporočil avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein. Ni, kaj v Avstriji se vsi trudijo, da bi omejili virus, pa dodajamo mi.

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosed

