V Termah Čatež filmski uspešnici kar iz ležalnikov

Čatež ob Savi, 12. julija 2021 – V primeru, da letujete v Termah Čatež ali kje v bližini si lahko s pomočjo Kina Bežigrada tam ogledate, kar dva filma na prostem, in sicer prvega 13. 7. ob 21.00 – Hitri in drzni 9 in 20. 7. ob 21.00 – Space Jam: Nova legenda.

Tako boste ob počitnikovanju deležni popolnoma sveže in težko pričakovane uspešnice, in sicer kar iz ležalnikov, odej in blazin ali pa kar direktno iz bazena kompleksa Terme Čatež.

Kini Bežigrad sledi vzoru ameriških kinematografov, ki so v 60. let prejšnjega stoletja in obuja romantično doživetje gledanja filmskih uspešnic na prostem.

Ko so še sporočili iz Kina Bežigrad so vstopnice za obe predvajanji v Termah Čatež na voljo na spletni strani Kina Bežigrad, na prodajnih mestih Term Čatež in dve uri pred projekcijo na lokaciji.

PROGRAM PIKNIK KINO TERME ČATEŽ:

13. 7. ob 21.00 – Hitri in drzni 9

20. 7. ob 21.00 – Space Jam: Nova legenda (sinhronizirano)/LN/