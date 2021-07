Samopodoba najstnikov ogrožena zaradi družabnih omrežij

Ljubljana, 14. julij 2021 – V času zadnje COVID-19 epidemije so mladi zelo veliko časa preživeli v internetnem okolju. V tem času so se srečevali tudi z objavami vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles. Spremljanje takšnih objav ima lahko negativen vpliv na odraščajoče najstnike in njihovo samopodobo, opozarjajo na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Da se je v času epidemije Covid-19 poslabšalo stanje med mladimi v povezavi s samopodobo, ugotavljajo tudi na TOM telefonu, ki deluje v okviru ZPMS, saj se je v letu 2020 in 2021 opazno povečalo število stikov s strani otrok in mladih, povezanih s težavami na tem področju.

Družabna omrežja imajo zelo velik vpliv na uporabnike, še posebej pa na najstnike, ki so v občutljivem razvojnem obdobju. Ko opazujemo posnetke lepih, srečnih in popolnih ljudi, pozabljamo, da gre za posebej izbrane posnetke, ki kažejo idealno podobo, za njihovo izdelavo pa gre veliko časa in energije, pogosto pa avtorji uporabijo tudi filtre ali celo programe za izboljšanje fotografije.

Pomemben vpliv na samopodobo mladih imajo t.i. vplivneži (influencerji), ki so aktivni na Instagramu, TikToku in sorodnih družabnih omrežjih, sledijo pa jim številni najstniki, ki v njih vidijo vzornike in jih skušajo posnemati. Pri tem pa ne vedo ali pa zanemarijo dejstvo, da so odlične fotografije ali video posnetki sad trdega dela. Privlačne vplivnice in vplivneži vložijo veliko truda v svojo telesno podobo, pod nadzorom prehranskih strokovnjakov se držijo strogih diet in redno po več ur na dan telovadijo v fitnes centrih po navodilih osebnih trenerjev, nekateri pa se tudi odločijo za kirurške lepotne posege.

Pogosto za njimi in njihovimi posnetki stojijo profesionalne ekipe s fotografi, maskerji, scenaristi, režiserji, producenti in grafičnimi oblikovalci.

Nezanemarljivo vlogo imajo tudi oglasi, s katerimi smo kot družba zasuti z vseh strani, tudi na internetu. V njih se pogosto prikazuje idealni svet z lepimi in srečnimi ljudmi. Seveda gre za marketinške prijeme, katerih namen je čim večja prodaja potrošnih dobrin in storitev. Izobraževanje otrok o tem, kaj je oglas in s kakšnim namenom je ustvarjen, je ključen del osveščanja o medijski in spletni pismenosti.

V takšnem digitalnem okolju, kjer algoritmi družabnih omrežij namenoma prikazujejo objave, ki so nam bolj všeč, se gibljejo najstniki, ki še nimajo dokončno izoblikovane osebnosti in iščejo svoje mesto v družbi. Zato lahko zlahka postanejo žrtev zgoraj opisanih vplivov in posledično zmotnih predstav o sebi, svoji vrednosti ter svetu in življenju. Njihova telesa se pogosto razlikujejo od prikazanih idealov: telo je drugače oblikovano, nimajo takšnih oblin, tako razvitih mišic, imajo mozolje, pegice, so morebiti pretežki itd. Gledanje »idealnih« posnetkov jim tako znižuje samozavest, pokvari zdravo samopodobo in začnejo se sramovati lastnega telesa. To pa lahko vodi v resne psihične težave, prehranske motnje, obsedenost z zunanjim videzom, različne vedenjske odvisnosti ipd.

Na Safe.si najstnikom sporočajo:

– da so na spletu običajno prikazani samo najlepši trenutki življenja;

– da so v oglasih objavljene slike močno računalniško obdelane ali prirejene in niso realne;

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija HEDEA pri Evropski komisiji in Uprava RS za informacijsko varnost pri Ministrstvu za javno upravo.

Center za varnejši internet izvaja tri glavne storitve: