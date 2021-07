Ljubljana, 15. julij 2021 – To je kratka zgodba, ki jo je zapisalo iztekajoče se življenje. Življenje, ki se vsakemu od nas izteka enako hitro, le čas, ko smo “vstopili« vanj, je različen.

In zdaj k življenjski zgodbi – Bogat sin je svojo mater dal v dom za ostarele, rekoč, da bo tam med “svojimi”. No, in čez čas so ga iz tega doma poklicali, da se njegovi materi življenje izteka.

Sin si je le vzel čas zanjo, odšel do nje, in jo vprašal: “Mati! Kaj lahko naredim zate”? Mati mu je odgovorila: “Dragi moj sinko, ker si neizmerno bogat, bi te prosila le, da pomagaš temu domu za ostarele. Prosila bi te, da dom opremiš s klimatskimi napravami, urediš kuhinjo, ki je stara in neurejena, daš prepleskati dom in urediš stranišča”.

Sin, ki je vedel, da se njegovi materi izteka življenje, jo je začudeno pogledal in vprašal: »Ja, mati, zakaj pa ti to potrebuješ«? Mati mu je odgovorila: »Ne, sin moj! Jaz ne potrebujem nič od tega. Ti boš to potreboval, ko bo tebe tvoj sin poslal v ta dom«.

Da ne bo pomote! Seveda je prav, da domove za ostarele imamo. A je tudi prav, da se kot družba zavedamo, da so tam živeči ljudje to družbo soustvarjali za prihodnje rodove. In prav zato velja upoštevati poduk te zgodbe./J. T./