Tudi prvi Slovenci pridobili naziv HIGHLANDER!

KOPER/KOBARID, 16. julij 2021 – S prečkanjem Napoleonovega mostu v Kobaridu se je končala prva slovenska izvedba daljinsko-pohodniške prireditve I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps, v okviru katere so udeleženci prehodili 100 kilometrov v petih etapah. Za pot so potrebovali med tri in pet dni in v cilju prejeli naziv HIGHLANDER! Pohodniki nosijo s seboj vse kar potrebujejo, spijo na prostem, organizator zagotovi hrano in vodo na kontrolnih točkah. Prireditev, ki je zrasla v največjo verigo pohodniških festivalov na svetu, je potekala od 10. do 14. julija 2021.

TRASA – Udeleženci so prehodili traso od Bohinjskega jezera čez prelaz Vrh Bače do Podbrda (prva etapa), čez Kal, Stržišče in Rut do prodov nad Kneškim Ravnami (druga etapa) in čez planini Kuk ter Lom s spustom do Tolmina in osvežujoče Tolminke (tretja etapa), naprej čez Kolovrat mimo Muzeja 1. svetovne vojne na prostem do vasice Livek (četrta etapa), in v Kobarid (peta etapa).

Za sledenje poti so udeleženci prejeli zemljevide, prav tako pa se bodo morali v petih dneh oglasiti na vseh petih kontrolnih točkah. Kontrolne točke so tudi priporočene lokacije za bivakiranje (spanje na prostem), za kar je moral organizator pridobiti posebna dovoljenja. Izziv ni tekmovanje, zato časa ne merijo in ni bistveno kdaj se kdo oglasi na kontrolni točki.

UDELEŽENCI – Od 150 prijavljenih oseb, se jih je na pot odpravilo 143 in kar je posebej pohvalno, večjih poškodb tekom trase ni bilo, redki so bili tudi odstopi zaradi utrujenosti, kar priča, da so se pohodniki dobro pripravili na sicer kondicijsko zahtevno traso. Udeleženci prihajajo iz petih držav, poleg Slovenije tudi s Hrvaške, Srbije, Belgije in celo Združenih držav Amerike.

Odzivi novih lastnikov naziva HIGHLANDER so odlični, med njimi je bilo odlično vzdušje, pri tako zahtevnem podvigu, pa se je izkazala tudi velika mera solidarnosti, medsebojne pomoči in veliko novih prijateljstev. Vendar ni šlo samo za hojo, ob večerih so se lahko udeležili tudi ur joge in predavanj o zgodovini in značilnostih obiskanih krajev (o Rapalski meji, o zgodovini smučišča na Livku, itd).

OKOLJE – Pri udeležencih gre za okoljsko zavedne ljudi, ki so skrbno odlagali in ločevali odpadke in dosledno sledili sloganu »leave no trace« (za seboj ne puščaj nobene sledi). Nenazadnje HIGHLANDER sodeluje z organizacijo WWF (World Wide Fund for Nature) v prizadevanjih za zaščito Balkanskega risa.

















ORGANIZATOR IN PARTNERJI – Organizatorji (Športno društvo Outdoor Adventures) so že prvo leto napolnili vse razpoložljive kapacitete (150 prijavljenih) in so z odzivom zelo zadovoljni. Za drugo leto pripravljajo malenkost spremenjeno traso, ozirajo pa se že po novih, dodatnih lokacijah po Sloveniji.

Ker je prireditev del mednarodne franšize HIGHLANDER Adventure je morala zadostiti tudi visokim pričakovanjem franšizorja po kvalitetni izvedbi. Predvsem je prevladala ugotovitev, da tovrstnih prireditev s Sloveniji nimamo in da se kaže velika potreba po njih, še posebej v naslednjih letih, ko bo prehajanje meja lažje in se jo bodo lahko udeležili tudi tujci. Slovenska turistična organizacija namreč izpostavlja aktivni oddih in pohodništvo kot enega ključnih turističnih produktov slovenskega turizma. Produkt aktivnega doživetja na prostem je med najkonkurenčnejšimi v Evropi in pomembno vpliva na podobo Slovenije kot trajnostne destinacije.

Potencial prireditve sta prepoznali tudi Planinska zveza Slovenije in Slovenska turistična organizacija, ki je projekt tudi podprla, kar je organizatorju omogočilo tudi oglaševanje v tujini, uporabo znamke I feel Slovenia in s tem dobre temelje za prepoznavnost na mednarodnih trgih.

Poleg tega se gre zahvaliti trgovinam s športno opremo Hervis, prehranskim znamkam Rio Mare, Riso Scoti, Garofalo in Sugo, Nikšičko pivo ter Fructalu s pohodnikom dobro poznanimi Frutabelami. Ter Zavarovalnici Triglav in Zavodu dolina Soče.