62. Jazz festival Ljubljana vabi od 28. do 31. julija

Ljubljan, 18. julij 2021 – V Ljubljani bo od 28. do 31. julija potekal že 62. Jazz festival Ljubljana. Ta bo Ljubljano ponovno umestil med središča ustvarjalnosti in druženja. Kot v najboljših časih bo nadaljeval prekinjeno gradnjo glasbene skupnosti, ki v duhu festivala spoznava, ozavešča, preverja in pretaka nove zamisli, odnos do preteklosti in skupno prihodnost, sporočajo organizatorji festivala.

To je čar glasbenih festivalov in organizatorji so prepričani, da je Jazz festival Ljubljana eden izmed njih. Tako menijo tudi ljubitelji jazza.

Na 25 koncertih, ki ji bo festival ponudil ljubiteljem jazza bodo nastopili zvezdniški basist Avishai Cohen, glasbeniki iz New Yorka: John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg in Kenny Grohowski, odlični kitarist Teo Collori, vokalistka Mirna Bogdanović, zasedbi P’Jays in Generator ter še cela paleta tujih in domačih glasbenikov.



























Program letošnjega že 62. Jazz festival Ljubljana sta izbrala Bogdan Benigar, vodja programa druge glasbe v CD, in Edin Zubčević, Jazz fest Sarajevo. Kurator .abecede ter umetniški vodja in mentor programa Mladi raziskovalci je Dré A. Hočevar.

Zdaj veste! Zato, kot sporočajo organizatorji, ste vsi vabljeni v Park Sveta Evrope in dvorane Cankarjevega doma./Objavo pripravila: Alenka T. Seme