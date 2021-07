Ne zamudite pogledati na knjižno polico Cankarjeve založbe in…

Ljubljana, 20. julija 2021 – Kljub poletju ali morda le zaradi tega velja, preden se predate poletnemu lenarjenju, stopiti do ene od bolje založenih knjigarn ali kar z naslonjača klikniti na Emko in si privoščiti eno izmed petih novosti, ki jih je tja položila Cankarjeva založba.

No, da boste vedeli, zakaj smo se udeležili novinarske konference, kjer so ustvarjalci predstavili prej omenjenih pet novosti, in sicer:

PRESTOLNICO Roberta Menasseja, satiro o bruseljski birokraciji, so nekateri označili za prvi veliki roman Evropske unije. Zanimivo: v Angliji so ga za svojega vzeli tako nasprotniki britanskega izstopa, ki v romanu vidijo spomenik ideji Evropske unije, kot podporniki, ki so mnenja, da roman nakazu­je, da za EU ni (več) pravega upanja. Roman je prevedla Tanja Petrič.

V vseh romanih Elene Ferrante je središče dogajanja literarnih junakov temperamentni Neapelj. V najnovejšem romanu ZLAGANO ŽIVLJENJE ODRASLIH, ki ga je prevedla Daša Perme Jurjavčič, nas z očmi najstnice Giovane vodi na dve strani mesta – siromašnega in umazanega ter bogatega, navzven brezhibnega … Toda ali lahko gmotne razlike enačimo z razlikami v čustvovanju in vrednotah bogatih in revnih ljudi?

Roman PET ZA KVARTET Milana Dekleve – Gre za roman, ki predstavi, kako v glasbene vode potegnejo v vrtinec razgreta čustva in razgrinja odgovore na vprašanja, koliko ljubezenskih trikotnikov je mogoče začrtati med petimi člani orkestra, če sta med njimi dve ženski in trije moški.

Janez Ramoveš v svoji sedmi pesniški zbirki SKUPINSKA SLIKA (FOLKLORA) v poljanskem narečju poglablja svojo prepoznavno poetiko. V verzih, začinjenih z obešenjaškim humorjem, prepleta lepoto in impresije narave, spomine pa tudi človeško zagamanost in grehe.

Ob JURČIČEVEM LETU, v katerem se spominjamo velikega slovenskega ustvarjalca, pripovednika in avtorja prvega slovenskega romana Josipa Jurčiča (1844–1881), je izšla knjiga ČLOVEŠKO SRCE JE KAKOR NEBO, ki prinaša njegove izbrane misli. Knjigo je zasnovala Marjeta Zorec.













Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video: Alenke T. Seme/