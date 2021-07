Na voljo najbolj celovita monografija Ekološko vrtnarjenje za vsakogar

Ljubljana, 22. julij 2021 – »Vrt je učilnica življenja in tisti, ki ga nima, zamuja marsikaj.« Tako pravi Jerneja Jošar najnovejši knjigi, ki nosi naslov Ekološko vrtnarjenje za vsakogar . Agronomka, ki na robu Ljubljane ustvarila svoj mali vrt in vrtnarijo nas s svojimi knjigami vedno znova vabi v čudovito učilnico življenja.

No, in zdaj je tu njena najobsežnejša in najbolj celovita monografija, ki jo je poimenovala Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. Gre zaknjigo v novi preobleki in s posodobljeno, obsežnejšo vsebino zagotavlja steber vrtnarskih avantur za začetnike, a tudi za že izkušene vrtičkarje.

Agronomka Jerneja Jošar pri svojem delu združuje pravila, ki veljajo v permakulturi in biodinamiki, z velikim spoštovanjem do izročila svojih prednikov: »Če se spomnim še vrta moje babice, tudi mame, vedno so na vrtu med zelenjavo rasle pisane družbe vrtnin, cvetja in dišavnic. Tako kot v naravi. In vedno je že stara mama metala pokošeno travo na grede med zelenjavo. Zastirka na vrtu torej ni neka »nova metoda«, kot mi včasih kdo reče, da vrtnarim po novi metodi. Mešane pestre združbe rastlin in vedno pokrita tla sta eden od vzorcev, ki jih v vrt prinašamo iz narave. Tam delujejo, že odkar obstaja Zemlja in življenje na njej.«

Za začetnike in vse, ki imajo že dolgo »zelene prste« – V priročniku, ki je celovit popis avtoričinega znanja in védenja, boste ljubitelji vrtnarjenja ali., če to šele želite postati našli z več kot 350 fotografijami in ilustracijami obogatene zapise in nasvete o ekološkem vrtnarjenju, načrtovanju in ureditvi zelenjavnega vrta, izboru semen, pripravi sadilnih mest in sadik, času setve posameznih najpogostejših zelenjadnic, naravnem preprečevanju bolezni in zatiranju najpogostejših škodljivcev, idejah in priporočilih za predelavo in shranjevanje najpogostejših zelenjadnic, sadju in cvetlicah na zelenjavnem vrtu.









V tem izjemno poglobljenem priročniki za vrtnarjenje, založila ga je Mladinska knjiga, vam avtorica posreduje obiloco znan, ki jih velja uveljaviti, če želite vrtnariti, in to ekološko. Priročnik, za katerega boste morali odšteti cent manj kot trideset evrov vam bo zagotovo v oporo pri vrtnarjenju, gibanju, sproščanju in uživanju na vrtu.

Reki boste, kaj pa, če nisem vrtnarski navdušenec? Tudi v tem primeru bo monografija Ekološko vrtnarjenje za vsakogar lahko zanimiva tudi za vas, saj je lahko pravšnje darilo za vse vaše prijatelje, ki pa to so. Vi pa k njim zaidete le takrat, ko vas zamikajo njihovi vrtnarski dosežki. Pa še to! Agronomko Jernejo Jošar sem posnela v svojem mini vrtičku. No, res je, da le njeno knjigo Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. /Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije: Alenka T. Seme/