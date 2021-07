Zračni velikan Goodyear Blimp osvojil Slovenijo

Bled, 22. julij 2021 – Največje poltogo zračno plovilo Goodyear Blimp smo v preteklih dneh imeli priložnost opazovati na nebu nad več slovenskimi kraji. Pobližje pa se je Sloveniji predstavilo tudi na Letališču Lesce, kjer je Goodyearov velikan značilne modro-rumene barve včeraj opravljal organizirane polete.

Zračni velikan Goodyear Blimp je prvič navdušil že pretekli teden ob svojem prvem preletu Slovenije, ko so družbena omrežja preplavile fotografije plovila, dolgega za skoraj tri četrtine nogometnega igrišča, včeraj pa je prevzel navzoče, ki so ga imeli priložnost pobližje spoznati na Letališču Lesce.













Dogajanje na letališču je bilo pestro in zanimivo, saj je potnikom Goodyear Blimp ponudil celovito izkušnjo panoramskega poleta nad Blejskim jezerom, Kranjem in Škofjo Loko. Z njim so v udobni in sodobni gondoli poleteli poslovni partnerji podjetja Goodyear, novinarji, izžrebani zaposleni podjetja Goodyear ter zmagovalci različnih nagradnih iger, ki jih je organiziral Goodyear Slovenija. Nad poletom so bili navdušeni tudi nekateri znani Slovenci, še zlasti zakonca Taya in Jernej Damjan ter svež obraz med digitalnimi vplivneži Bobnar7 in resničnostni zvezdnik Franko Bajc, ki sta s seboj popeljala vsak svojo zmagovalko nagradne igre, za smeh nad oblaki pa je poskrbel komedijant in igralec Goran Hrvaćanin.

_36A0801-Edit.jpg

Goodyear Blimp se je sicer v Sloveniji ustavil v sklopu svoje evropske turneje, ki je v polnem razmahu že od začetka junija 2021. Goodyear Blimp je tekme motošporta letos snemal že v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Italiji, do konca poletja pa bo poletel še nad tekmo na Danskem in turnejo zaključil v velikem slogu, ko se bo na prvo obletnico lanskega povratka v Evropo podal v Francijo in zabeležil svetovno prvenstvo v vztrajnostnem dirkanju 24 ur Le Mansa. S tem bo tudi zaključil Eurosportov obsežni televizijski prenos v živo. Za varno pot Goodyear Blimpa po evropskem nebu sicer skrbita izkušena pilota Katharine Board in Fritz Guenther, ki sta zračne ladje že upravljala v Severni Ameriki, Aziji in Evropi, Guenther pa tudi v Afriki.

Goodyear Blimp bo tako nadaljeval s svojim poslanstvom rednega spremljevalca športnih dogodkov, s čimer še dodatno utrjuje Goodyearov položaj v svetu motošporta, hkrati pa bo Goodyearove barve s preleti različnih mest ponesel širom Evrope.

Goodyear Blimp se bo od Slovencev poslovil danes, 22. 7. 2021, ko se bo iz letališča Lesce pri Bledu odpravil in v bližini Maribora prečkal mejo ob 12.30. Pot Goodyear Blimpa lahko spremljate na spletni strani Flight Radar, oznaka plovila je D-LZFN./LN/Foto: Goodyear Slovenija