Pogoje ukrepov za posamezne dejavnosti bodo pretresali v posebni delovni skupini

Ljubljana, 28 julij 2021 – Po tem, ko je v minulih dneh Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ostro protestirala proti vladnim odlokom, ki gostincem nalagajo preverjanje PCT, frizerjem in kozmetikom pa se obeta pogostejše in celo plačljivo testiranje, je vodstvo zbornice danes gostilo ministra za zdravje Janeza Poklukarja, vodjo Svetovalne skupine za COVID-19 dr. Matejo Logar, direktorja NIJZ dr. Milana Kreka ter predstavnike vlade, zdravstvene stroke in gospodarstva.

Govorili so o nezadovoljstvu med obrtniki in podjetniki, ki so jih povzročili omenjeni ukrepi. Zbrani so bili enotni, da je najpomembnejši cilj ukrepov zajezitev širjenja virusa, a je ob tem treba tudi zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Dogovorili so se, da bodo v prihodnje kompromis med predlogi zdravstvene stroke in gospodarstva iskali v posebni delovni skupini.

»Obrtnike in podjetnike najbolj moti neenaka obravnava posameznih dejavnosti. Zaposlenim v trgovini se na primer ni treba testirat, potrošniki niso podvrženi pogoju PCT, tudi v proizvodnjah ni takšnih zahtev … Zato vztrajamo, da morajo biti ukrepi za vse dejavnosti enaki, le na ta način jih je mogoče tudi zagovarjati,« je uvodoma poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Neenakost še posebej občutijo gostinci in drugi turistični delavci, kar je ponovno izpostavil predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar: »Znašli smo se v težki situaciji, utrpeli smo ogromno škode, izgubili smo dragocen kader in številni naši člani so nezadovoljni in to tudi vedno bolj glasno izražajo. Zato je nujno, da najdemo rešitve, ki bodo povzročale čim manj škode in bodo sprejemljive za vse.«

Fedja Pobegajlo, direktor Gostinsko turistične zbornice Slovenije, je med drugim opozoril, da do nezadovoljstva in zmede prihaja tudi zaradi neustrezne komunikacije s strani oblikovalcev ukrepov in izključevanja ključnih deležnikov iz nje. Poleg tega je dejal, da je razumljivo, da so ukrepi taki tudi z namenom povečanja stopnje preceljenosti med prebivalstvom, ampak se to, po njegovem mnenju ne sme dogajati na račun panoge, ki je v celoti ogrožena.

Da zaradi načrtovanih sprememb glede veljavnosti testov, ki naj v prihodnje tudi ne bi bili več brezplačni, vre tudi med frizerji in kozmetiki, ki za preprečevanje različnih okužbe skrbijo že ves čas, ne le med epidemijo koronavirusa, je povedala sekretarka sekcij pri OZS Vlasta Markoja in dodala, da se ob napovedanih spremembah lahko opravičeno bojimo ponovnega porasta dela na črno v teh dejavnostih.

Predstavniki zdravstvene stroke so predstavili svoje argumente za predlagane ukrepe in napovedi glede prisotnosti virusa v jesenskem in zimskem času. Poudarili so, da je za zajezitev širjenja virusa nujno doseči dovolj visoko precepljenost prebivalstva, hkrati pa v največji možni meri upoštevati vse veljavne ukrepe. Z višjo stopnjo precepljenosti bomo imeli najmanj težav v zdravstvu, hrkati pa tudi najmanj ovir pri izvajanju gospodarskih dejavnosti in koriščenju njihovih storitev,« je med drugim dejal minister za zdravje Janez Poklukar in dodal: »Zavedamo se, da morajo gospodarske panoge nujno ostati vitalne. In pogoj PCT vidim kot možnost, ki to zagotavlja. Poleg tega pa bomo težili tudi k temu, da bodo sprejeti ukrepi med dejavnostmi ustvarjali čim manj neenakosti.«

Predsednik OZS Branko Meh je predstavnikom zdravstvene stroke in vlade zagotovil, da imajo v OZS zaveznika, ki v nobenem primeru ne problematizira pogoja PCT ali cepljenja in se zaveda, da moramo vsi nekaj prispevati, da se virus zajezi. »Treba pa se je dogovoriti, kateri ukrepi veljajo za koga in kako jih bomo izvajali, da bomo imeli s tem čim manj težav in nas ne bodo pretirano bremenili,« je še dejal Meh.

Vodja Svetovalne skupine za COVID-19 dr. Mateja Logar je pojasnila, da se ukrepi po panogah razlikujejo zato, ker so izhodišča drugačna, razlikujejo pa se tudi ocene tveganja za prenos virusa.

Dotaknila se je še veljavnosti hitrega antigenskega testa, za katerega je dejala, da je tak, kot je razmeroma zanesljiv 48 ur. Napoved pogostejšega testiranja je namreč povzročila veliko nezadovoljstva, zato so zbrani večkrat poudarili pomen promocije cepljenja in prepričevanja tistih, ki se za to še niso odločili, da se cepijo.

Glede na to, da so bile izpostavljene težave pri preverjanju pogoja PCT, je dr. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije, predstavil aplikacijo, a katero bo preverjanje, ali gost oziroma obiskovalec izpolnjuje pogoj PCT hitro, enostavno in brez drugih informacij o posamezniku.

Ob koncu so se predstavniki gospodarstva, zdravstva in vlade zedinili v tem, da se v prihodnje izvede skupna akcija s pozivom k cepljenju in čim prej vzpostavi avtomatizacija preverjanja pogoja PCT.

Poleg tega je bil soglasno sprejet predlog, da se takoj oblikuje operativna delovna skupina, ki bo pretresala različne ideje in predloge ter pripravljala najboljše možne rešitve za obvladovanje epidemije, ki bodo sprejemljivi tako za gospodarstvo kot za zdravstvo./LN/OZS