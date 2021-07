Covid-19: Včeraj v Sloveniji 99 okuženih; Gostinci se ne ukvarjajo z kontrolo PCT

Ljubljana, 29. julij 2021 – Včeraj, 28. julija, je bilo v Sloveniji opravljenih 1.479 PCR-testov–okuženih pa je bilo 99 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 6,7 odstotka). Opravljenih je bilo kar 20.809 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo je bilo 28. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 7 oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.425 oseb.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 68, dva več kot dan pred tem. Medtem se je 14-dnevno povprečje okužb na 100 tisoč prebivalcev povečalo za eno in znaša 41 okužb, kažejo podatki NIJZ-ja.

V Sloveniji smo do zdaj potrdili 770 primerov okužbe z različico novega koronavirusa delta in sedem primerov z različico delta plus, kažejo združeni podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

In še to! Medtem, ko se gostinci razburjajo, da morajo preverjati ali imajo njihovi gostje predpisano potrdilo PCT smo od ponedeljka do danes, 29. julija, obiskali štiri različne kraje po Sloveniji in ugotovili, da niti eden od gostincev, ki smo jih obiskali, od nas ni zahteval kakršen koli potrdila. Torej! Ali ne upoštevajo pravil, ali pa še pred dogovorom kršijo določena jim pravila (imena lokalov, ki smo jih obiskali hranimo v redakciji z veljavnimi dokazi – fotografije). Torej se gostinci ne ukvarjajo z kontrolo PCT, ki jih tako moti. Res pa je, da so imeli vsi predpisano označene lokale povezano s pravili za zajezitev covid-19.

Dobro je vedeti – Na najnovejšem epidemiološkem zemljevidu Evrope hrvaška obala ostaja obarvana oranžno. Letalski potniki iz Nizozemske, Španije in Cipra bodo morali ob vstopu v Avstrijo predložiti nova dokazila, v Sydneyju pa bo spoštovanje ukrepov nadzirala tudi vojska.

Dobro je vedeti – Za vse, ki načrtujete potovanja v času povečane nevarnosti okužbe s covid-19, vam priporočamo uporabo interaktivnega zemljevida, ki ga upravlja IATA in kjer lahko sproti preverite, kako so pravila v državi, kamor potujete.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 28. 7. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.479 PCR/ 20.809 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 99

– Št. hospitaliziranih: 28

– Št. oseb na intenzivni negi: 7

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:-

– Št. umrlih: 0 (nobeden)

– 7-dnevno povprečje okužb: 68 (Vir: Sledilnik)

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 911.268 (43%) ljudi, z vsemi odmerki pa 802.677 (38,1%) ljudi.

