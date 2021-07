SPAR Slovenija obdaril 100 otrok in jim napolnili šolske torbe z novimi potrebščinami

Ljubljana, 29. julija 2021 – Kot so sporočili iz SPAR Slovenija bodo tudi letos v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje pomagali osnovnošolcem iz socialno šibkejših okolij napolniti torbe s potrebščinami, ki jih bodo septembra potrebovali za vesel in samozavesten vstop v novo šolsko leto.

Kot pravijo sta v minulem letu solidarnost in čut za sočloveka pridobila nov pomen, saj so se v luči težkih razmer številne družine in posamezniki soočili s pomanjkanjem. V želji, da bi osnovnošolcem iz manj spodbudnih okolij širom Slovenije olajšali prve šolske dni, so v podjetju SPAR Slovenija zbrali potrebščine in pripravili okoli 100 paketov, v katerih so otroke pričakale nove barvice, voščenke, flomastri, tempere, ravnila, svinčniki, radirke, zvezki, risalni bloki, šolske torbe ter drugi učni pripomočki. Uspešna predaja paketov s potrebščinami se je odvila včeraj, 27. julija, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki je izbrala otroke potrebne pomoči, pa pakete že deli med družine. Šolarji iz Ljubljane in okolice so se paketov tako že razveselili, družine iz preostalih koncev Slovenije pa bodo šolske potrebščine še prejele na dom.





Sekretarka ZPM Ljubljana Moste-Polje Tanja Petek je ob predaji potrebščin pojasnila: »Veseli nas, da lahko otrokom iz socialno šibkejših družin omogočimo bolj sproščen in samozavesten vstop v novo šolsko leto. Letos so stiske pred nakupom šolskih potrebščin še posebej opazne v družinah, ki so bile tako ali drugače prizadete v času veljavnih ukrepov proti širjenju koronavirusa. Za te predstavlja strošek šolskih potrebščin veliko breme, velik zalogaj so predvsem delovni zvezki in likovni material, zato smo podjetju SPAR Slovenija izjemno hvaležni za njihovo podporo.«

SPAR Slovenija že več let sodeluje z ZPM Ljubljana Moste-Polje pri zbiranju potrebščin za otroke, ki so prikrajšani za marsikomu povsem samoumevne pripomočke za izobrazbo in razvoj. Tako so tudi letos skupaj poskrbeli, da bo poletje otrok bolj brezskrbno in veselo./LN