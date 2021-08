Slovenski košarkarji v polfinalu OI; SLOVENIJA – Nemčija 94 : 70

Ljubljana/Tokio, 3. avgust 2021 – Slovenski košarkarji so še po eni izjemni predstavi v pravi četrtfinalni tekmi olimpijskega turnirja premagali košarkarje Nemčije in se kot prvi uvrstili v polfinale.

Res izjemna predstava, ki dokazuje, da naši košarkarji vedo, kdo so in kaj zmorejo. Vsi so igralci tekme, a velja zapisati, da je bil tokrat ob poklonu, vsem izjemen Goran Dragić. Luka Dončić pa, kot Luka. Se ve! In še njegova izjava, ki pove vse o tej ekipi. “Tako smo MALI, a tako zelo VELIKI” Ni kaj, dodati! Da! To! Bravo, slovenski košarkarji!

Tekma SLOVENIJA – Nemčija v številkah:

Rezultat: 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16)

Učinek igralcev: Dragić 27 (6/6 za dve, 5/7 za tri), Dončić 20 (6/11 za dve, 2/7 za tri), 11 podaj in 8 skokov, Tobey 13 (3/3 za dve, 2/3 za tri) in 11 skokov, Blažič in Prepelič po 9, Čančar 8, Dimec 5, Murić 3; Lo 11 (3/6 za tri), Giffey 10, Wagner in Bonga po 9, Bartel in Obst po 7, Saibou in Voigtmann po 6, Wimberg 3, Thiemann 2.

Met za tri: 15/35; 12/38

Met za dve: 19/28; 12/25

Prosti meti: 11/13; 10/13

Skoki: 40; 28

Podaje: 19; 15

Nemški Bild je po porazu Nemčije proti Sloveniji zapisal: “Nemški košarkarji so v četrtfinalu odleteli z olimpijskega turnirja 70:94. Slovenija je s superzvezdnikom lige NBA Lukom, Dončićem (22 / Dallas Mavericks) bila pač premočna. Po uvrstitvi v zgodovinski četrtfinale (prvič po letu 1992 v Barceloni) so se sanje o medalji spet razblinile”.

Pari četrtfinala, torek, 3. avgust:

SLOVENIJA – Nemčija 94:70 (44:37)

ZDA – Španija 95 : 81 (Američani domov poslali Špance – dopolnjeno 8:23)

10.20 Francija – Italija

14.00 Avstralija – Argentina

Polfinalne tekme, četrtek, 5. avgusta

SLOVENIJA – FRANCIJA/ITALIJA predvidoma ob 13. uri (po slo. času)

ZDA – AVSTRALIJA/ARGENTINA predvidoma ob 6.15

Tekma za tretje mesto, sobota, 7. avgusta, ob 13.00.

FINALE, v sobota, 7. avgusta, ob 4.30./LN/Foto arhiv LN