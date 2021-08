V središču Ljubljane, na Novem trgu, v znamenju Tokia

Ljubljana, 4. avgust 2021 – V središču Ljubljane, na Novem trgu, je danes in jutri, 5. avgusta, med 10. in 15.30 uro pripravljen velik zaslon ter zanimivo športno dogajanje. Konec tedna se Tokio doma z Valom 2020, neposrednim TV prenosom olimpijskih iger in številnimi športnimi izzivi seli tudi v Izolo.

Danes, 4. avgusta, so obiskovalci že lahko videli, kako sta Veronika Macarol in Tina Mrak osvojili peto mesto, kako je Maruša Mišmaš na svojem prvem olimpijskem finalu zasedla odlično 6. mesto. No, pa tudi tako kako je Janja Garnbret uvrstila v petkov finale osmih najboljših plezalk, kar pa žal ni uspelo Mii Krampl, ki je ostala brez finala. Pesti so stiskali za golfistko Pio Babnik, atletinjo Tino Šutej in spodbujali kajakašici na mirnih vodah Špelo Ponomarenko Janič in Anjo Osterman.

Številne oči slovenske in tuje javnosti pa so seveda uprte tudi v naše košarkarje, ki so naš ponos. Logično saj doslej s svojimi samozavestnimi nastopi dokazali, da sodijo med najboljše. Zato vsi, ki ste v Ljubljani vabljeni na ogled polfinala Slovenija: Francija v četrtek, 5. avgusta, ob 13. uri na Novi Trg v Ljubljani.

Polfinalne tekme, četrtek, 5. avgusta:

ZDA – AVSTRALIJA predvidoma ob 6.15 (po slo. času)

SLOVENIJA – FRANCIJA ob 13. uri (po slo. času)

Tekma za tretje mesto, sobota, 7. avgusta, ob 13.00.

FINALE, v sobota, 7. avgusta, ob 4.30.

Program olimpijskih iger se bo ta konec tedna sklenil z zaključno slovesnostjo, a navijaško vzdušje v Sloveniji je še zelo razgreto. Olimpijsko reprezentanco Slovenije lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih OKS-ZŠZ ali na spletni strani tokio2020.olympic.si.

OLIMPIJSKI PROGRAM NA 2. PROGRAMU RTV Slovenija, ČETRTEK, 5.8.:

03:05 Kajak-kanu na mirnih vodah

03:15 Plavanje – maraton (M)

03:50 Atletika

05:20 Golf (Ž) – 2. dan

05:30 Rolkanje (M) – ovalni poligon

06:15 Košarka (M) – ZDA : Avstralija, polfinale

08:15 Odbojka (M) – Brazilija : Rusija, polfinale

10:00 Rokomet (M) – Francija : Egipt, 1. polčas, polfinale

10:30 Športno plezanje (M) – kombinacija, hitrostno plezanje

10:55 Rokomet (M) – Francija : Egipt, 2. polčas, polfinale

11:30 Športno plezanje (M) – kombinacija, balvansko plezanje

12:15 Košarka (M) – Slovenija : Francija, polfinale

15:15 Odbojka (M) – polfinale

16:15 Športno plezanje (M) – kombinacija

17:20 Košarka (M) – Slovenija : Francija, polfinale

18:55 Bejzbol

20:05 Rokomet (M) – Španija : Danska, polfinale

21:30 Olimpijski dnevnik, ponovitev