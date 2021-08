Evropski simpozij hrane bo novembra prebudil idejo o prihodnosti hrane

Ljubljana, 5. avgust 2021 – Evropski simpozij hrane, eden najpomembnejših evropskih kulinaričnih dogodkov, bo od 6. do 8. novembra 2021 spet navdihoval z zgodbami izjemnih posameznikov, ki v svetu uspešno krojijo zamisel o trajnostni prihodnosti hrane, in pestrim spremljevalnim kulinaričnim programom.

Evropski simpozij hrane, ki se je v samo enem letu uvrstil med najpomembnejše evropske kulinarične dogodke, bi morali prirediti že marca lani, vendar je bil zaradi pandemije covida 19 najprej prestavljen na jesen, pozneje pa na letošnje leto. Kot so že pred časom napovedali organizatorji dogodka, Jezeršek gostinstvo, se bo letos Evropski simpozij hrane odvijal novembra, točneje od 6. do 8. novembra 2021, v času tradicionalnega kulinaričnega festivala November Gourmet Ljubljana, ko se v prestolnici odvije vrsta kulinaričnih dogodkov v družbi vrhunskih kuharjev in vinarjev.

Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek gostinstvo in predstavnik organizatorja dogodka, pojasnjuje: »Vse do zadnjega smo ostali optimistični, nato pa smo se zaradi ukrepov o prepovedi izvedbe prireditev zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom skupaj s partnerjema dogodka, STO-jem in Turizmom Ljubljana, odločili, da Evropski simpozij hrane prestavimo na letošnje leto. Kot organizator si želimo, da tokrat program izpeljemo v celoti. Če bodo zaradi preprečevanja širjenja okužb sprejete morebitne nove omejitve, bomo primorani program in obliko dogodka ustrezno prilagoditi.«

Še sredi lanskega leta, ko nas je od začetka Evropskega simpozija hrane ločilo le nekaj mesecev, smo se tako spraševali, ali se bodo razmere vrnile v normalno stanje, bodo restavracije sprejemale goste ter letala redno vzletala in pristajala, toda danes lahko z gotovostjo trdimo, da smo takrat le slepo upali, da bo pandemija koronavirusne bolezni že za nami. Po več kot letu si še vedno celimo rane in skušamo ugotoviti, kako si opomoči, kako pomagati vsem, posebno malim restavracijam in obrtnikom, ki jih je pandemija močno prizadela.

Kaj lahko torej letos pričakujemo od Evropskega simpozija hrane? Kurator dogodka Andrea Petrini odgovarja: »Priznajmo si, da bo novembrski dogodek, ko se bomo končno srečali v Ljubljani, zelo čustven. Po tem noro dolgem in težavnem času se bomo gledali in pogovarjali iz oči v oči, ter v očeh prepoznali, kako je ta zahteven čas spremenil nas in obenem tudi svet okoli nas. Spoznali bomo tudi, kako si v tej dolgi sedanjosti, ko namenoma in odkrito opazujemo svoje misli in čustva, pravzaprav preko naših zgodb, besed, z zvokom in ritmom naših izgovorjenih in polomljenih besed želimo korenito spremeniti tisto drobceno stvar, ki si jo vsi delimo in ki je vsem državam in narodom skupna: ta svet, v katerem živimo.«

Zato je zdaj čas, da damo več na mizo – na novo in vsi skupaj. Skupaj z našo najboljšo kuharsko mojstrico na svetu, prejemnico dveh Michelinovih zvezdic in eno izmed snovalk vsebine programa simpozija, Ano Roš, ki bo skupaj z gosti simpozija spodbudila razmišljanje vseh nas v prid boljše in trajnostne prihodnosti. »Letošnji Evropski simpozij hrane bo ogledalo trenutnega dogajanja v svetu tako gastronomije kot kulture in trenutnega stanja duha, hkrati pa bo podala odgovore o prihodnosti, smernicah in spremembah. Postavili si bomo nova, drugačna vprašanja, morda bomo dosegli kompromise, morda bomo ugotovili, da je kuhinja v hribih prihodnost svetovne gastronomije, morda se bodo rodile nove ideje,« odkrito razmišlja Ana Roš.

Martin Jezeršek pri tem dodaja: »Zagotovo želimo biti konkretni, na mizo bi radi postavili pereča vprašanja, ki so pomembna za razvoj in prihodnost hrane ter gastronomijo. Na koncu simpozija želimo sklepe, ki bodo uporabni za slehernega udeleženca. Ne smemo pozabiti, da svet dandanes potrebuje hrano, ki je odgovorno pridelana in odgovorno uporabljena, predvsem pa, da je je dovolj za vse. A potrebujemo tudi hrano, ki je dobra za telo, duha in um, morda bolj kot kadar koli prej. Tudi s tem nas bo razsvetlil letošnji Evropski simpozij hrane.«

Poleg zanimive vsebine strokovnega simpozija, na katerem bomo gostili največja kuharska imena in izjemne posameznike s področja kulinarike, znanosti, umetnosti in medijskega sveta, ki nas bodo s svojimi zgodbami navdihnili in spodbujali k naprednemu razmišljanju za boljšo in trajnostno prihodnost, se bodo lahko ljubitelji kulinarike med tridnevnim programom prepustili tudi razvajanju na edinstvenih spremljevalnih kulinaričnih dogodkih. Med njimi nikakor ne gre zamuditi uspešnice Gourmet Crawl Ljubljana, edinstvenega kulinaričnega sprehoda po kulturnih hramih in znamenitostih mesta Ljubljana z vrhunskimi ljubljanskimi kuharskimi mojstri, nepozabne Doživljajske večerje z najboljšimi kuharskimi virtuozi, dnevnih izletov I Feel Slovenija po skritih kotičkih Slovenije, kjer se pišejo unikatne kulinarične zgodbe svetovnega merila, in neponovljivih kuharskih tandemov Ljubljana Soul Chefs.

Prepričani smo, da bo dogodek Evropski simpozij hrane tudi tokrat s svojim nenadkriljivim kulinaričnim programom še dodatno pripomogel h kulinaričnemu razcvetu Ljubljane kot gastronomske prestolnice, in Slovenije, ki se v letošnjem letu ponaša z nazivom Evropska gastronomska regija./LN/