Košarkarska reprezentanca z Luko Dončićem na čelu obiskala Telemachove zaposlene

Ljubljana, 11. avgust 2021 – Za slovenskimi športniki so izjemno uspešni tedni, med tistimi, ki so najbolj navduševali v deželi vzhajajočega sonca, pa so bili zagotovo slovenski košarkarji. Slednji so po prihodu v Slovenijo del svojega časa namenili tudi svojemu generalnemu sponzorju Telemachu, ki jih podpira že več kot 15 let, in v skorajda popolni zasedbi obiskali Telemachove zaposlene na sedežu na Brnčičevi.

Slovenski košarkarji so letos poskrbeli za nepozabne predstave. Po tem, ko so si pred dobrim mesecem zagotovili zgodovinski prvi nastop na največjem športnem tekmovanju, so na Daljnem vzhodu navduševali in bili povsem blizu kolajni, na koncu pa osvojili izjemno 4. mesto. Njihove predstave so zvesto spremljali tudi pri Telemachu, kjer so jim včeraj pripravili prav poseben sprejem.

Reprezentanco je v imenu Telemacha sprejela Ditka Maučec, ki je ob tej priložnosti povedala:»Fantje, za nas ste zlati! Vi ste ponos Slovenije in gotovo ste ves čas čutili, kako ste nas združili ter kako je bila slovenska podpora reprezentanci enotna. Ponosni smo, da ste danes tu z nami. Vemo, da še zdaleč niste rekli zadnje besede, zato že vsi nestrpno pričakujemo, kaj nam prinaša prihodnost. Verjamemo, da so pred nami zelo vznemirljiva in uspešna leta, v katerih bo še naprej z vami tudi Telemach!«

Ob tem je vsem igralcem ter članom ekipe predala prav posebna personalizirana darila in kolaž navijaških fotografij zaposlenih. Tudi za zaposlene na Telemachu se je namreč med polfinalom Slovenija – Francija čas ustavil, saj so si med delovnim časom posamezni oddelki skupaj ogledali dramatično tekmo.

»V imenu celotne ekipe bi se rad zahvalil Telemachu, ker nam v dobrem in slabem stoji ob strani. Prav tako pa bi se še enkrat rad zahvalil vsem navijačem, ki so živeli z nami, navijali za nas, vstajali sredi noči. Upam, da bo še naprej tako in da bo evforija v Sloveniji trajala čim dlje,« pa je dejal kapetan reprezentance Edo Murić in dodal, da si igralci še niso odpočili po napornih tednih, saj so imeli še nekaj obveznosti. Sicer pa je bil včerajšnji dan zadnji, ki so ga v okviru te akcije preživeli skupaj, zdaj se bodo posvetili družinam, potem pa pripravam na nove klubske izzive.

V odličnem vzdušju so z Murićem, Luko Dončićem in Aleksandrom Sekulićem padale tudi šale o kartah ter z njimi povezanimi dolgovi, glasbenem okusu in judu, igralci pa so si vzeli tudi nekaj časa, da so zaposlene razveselili z avtogrami in fotografiranjem./LN/Foto : press Telemach