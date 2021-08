ŠOS zahteva, da morajo biti testi za odkrivanje okužb med učenci, dijaki ter študenti brezplačni

Ljubljana, 12. avgust 2021 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) sporoča, da so presenečeni nad odzivom in sporočili Ministrstva za zdravje o tem, da se študentske organizacije strinjajo s predstavljenimi pogoji za izvajanje študija v prihajajočem študijskem letu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, razumejo pogoj PCT za udeležbo pri študiju v živo, ne morejo pa pristati na pogoj, da bodo testi za necepljene učence, dijake in študente po novem plačljivi.





Da je dostop do izobraževanja v živo v času pandemije mogoč le pod pogojem PCT na ŠOS sicer razumejo. Želijo tudi, da je študijsko okolje varno in da se okužbe ne širijo med populacijo študentov, tudi če ne gre za zdravstveno najbolj ranljivo družbeno skupino. Kljub temu pa mora učencem, dijakom in študentom, javno formalno izobraževanje ostati dostopno. Pogojevanje vključevanja v izobraževanje v živo s cepljenjem (kar se v praksi zgodi ob plačljivem testiranju in minimalnem številu prebolelih v zadnjih 6 mesecih) je ŠOS nedopustno in po njihovem uvaja preveliko razločevanje med skupinami učencev, dijakov in študentov. Še posebej za prvi dve skupini je ta pogoj problematičen; precepljen je zelo nizek odstotek populacije, starejše od 15 let, četudi se cepljenje s cepivom Pfizer/BionTech lahko cepijo tudi otroci, starejši od 12 let.





Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki v veljavo stopa s 23. avgustom namreč določa, da so učenci, dijaki in študenti, razen tistih, ki se ne smejo cepiti, po novem samoplačniki testov za preverjanje okužb s Sars-CoV-2. Obenem pa strokovna skupina Vlade RS predlaga, da se za izvajanje pouka in študija v živo z novim šolskim in študijskim letom zahteva upoštevanje pogoja PCT.



Nova uredba ter zahteva po pogoju PCT za udeležbo v izobraževalnem procesu tako postavljata visoko oviro pri dostopnosti do deklarativno brezplačnega javnega šolstva. Trenutno (12. avgusta 2021) je polno cepljenih 31,5 % oseb v starostni skupini 18-24 let in le 2,7 % v starostni skupini 0-17 let. Dejstvo je, da bo v novo šolsko oz. študijsko leto vstopil velik delež necepljenih učencev, dijakov in študentov.





Na Študentski organizaciji Slovenije zato še naprej pozivajo vse državljane Republike Slovenije, še posebej pa učitelje, visokošolsko osebje, dijake in študente, da se proti virusu Sars-CoV-2 cepijo. K terenskim akcijam cepljenja bodo tako med drugim nastopile tudi študentske organizacije z namenom, da se cepi čim večji del študentske in druge populacije.



Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS je povezano s tem povedal: ”Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo nad dejstvom, da bodo testi za udeležbo izobraževanja v živo za vse učence, dijake in študente po novem plačljivi, presenečeni in ogorčeni. Na srečanju s predstavniki Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, strokovne skupine ter Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in ŠOS, ki je potekalo 18. maja 2021, so bili predstavljeni načrti za organizacijo brezplačnega samotestiranja v šolskem/študijskem letu 2021/22. Vladni predstavniki so študentom zagotovili, da bo omogočeno brezplačno samotestiranje vsem študentom, na voljo pa bi bil en test tedensko. Brezplačno testiranje je edini način, da je javno šolstvo v prihajajočem študijskem letu zares dostopno, zato bomo v prihodnje naredili vse, da ti ostanejo brezplačni.”

Kaj bodo odgovorili na to zahtevo ŠOS pristojni, bo moralo biti znano še pred 23. avgustom, ko stopi v veljavo odločitev o plačljivosti hitrih antigenskih testov./LN/Foto arhiv LN: le ponazoritvene