Kranj med 19. in 28. avgustom v znamenju 18. Jazz Kamp Kranj festivala

Kranj, 15. avgust 2021 – V letošnjem raznolikem festivalskem programu Jazz Kamp Kranj, ki bo potekal med četrtkom, 19. in soboto 28. avgusta, se bodo zvrstili številni slovenski in tuji glasbeniki sporočajo v svojem povabilo organizatorji.

Tako bo prvi večer, ob začetku festivala, 19 avgusta, bo nastopila legendarna hrvaška pevka Zdenka Kovačiček ob spremljavi Greenhouse blues banda. Torej že na začetku obeta eden izmed glasbenih vrhuncev festivala.

Kot sporočajo organizatorji pa se bo petek, 20. avgusta, na odru Jazz Kampa premierno, predstavila odlična slovenska, pretežno v tujini delujoča, pevka mlajše generacije Karin Sever. Ob spremljavi » jazzovskih mačkov«; madžarskega pianista Emila Spayija, kitarista Primoža Grašiča, basista Mátyása Szandaia in bobonarja Aleša Rendle, pripravlja pester izbor jazzovskih skladb, šansonov in uspešnic iz slovenske glasbene zakladnice.

V soboto, 21. avgusta, pa bo oder Jazz Kampa Kranj na voljo slovenski jazzovski divi Mii Žnidarič ob spremljavi zasedbe pod vodstvom Stevea Klinka. Nedeljski večer, 22. avgusta, bo s šansoni, popularnimi in jazzovskimi glasbenimi uspešnicami popestrila hrvaška vsestranska pevka in igralka Renata Sabljak s svojim sekstetom. Ponedeljkov, 23. avgusta, bo večer z izborom priredb skladb modernih jazzovskih avtorjev, popestril duet Alba in Leo. V torkov, 23. avgusta, bo koncertni večer obiskovalcem festivala popestrila Ana Bezjak svojim kvartetom. Prvič se bo v sredo, 25. avgusta, v Sloveniji predstavila madžarska zasedba, pod vodstvom odlične pevke Klare Hajdu. Aleksandra Bjelić Aleksijević s svojim kvintetom, v katerem, sodeluje tudi njen mož, odlični srbski pianist Ivan Aleksijević in pestrim raznolikim repertoarajem pa bo nastopila v četrtek, 26. V petek 27. se na oder Jazz Kampa Kranj po dolgem času vrača odlična avstrijska vokalistka Ines Reiger s kvartetom. Koncertni večeri pa se bodo ob romantičnem glasu Nine Strnad in njenega kvinteta zaključili v soboto 28. avgusta, še prej, dopoldan pa bo, v kolikor bodo trenutne razmere v zvezi z epidemijo to dopuščale, potekalo zanimivo srečanje ob zaključku letošnjega že 18. Jazz Kamp Kranj festa.

Organizatorji še sporočajo, da bodo tudi letos v okviru Jazz kampa Kranj organizirali vinske pokušine na katerih se bodo predstavili priznani slovenski vinarji.

In še dodani kulturni dogodek, in sicer, kot je to bilo že v preteklosti, se bo v okviru Jazz Kamp Kranj potekala fotografska razstava. To pot se bo na samostojni razstavi predstavil Gorazd Uršič. Razstava se tradicionalno odpre že pred začetkom festivala, in sicer 18. avgusta v Galeriji Pungert./LN/Foto: jazzkamp/