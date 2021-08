Na Hrvaško boste lahko do 31. avgusta vstopali brez sprememb

Zagreb/Ljubljana, 16. avgust 2021 – Kot sporoča Hrvaška turistična skupnost, bodo na Hrvaškem do 31. avgusta 2021 podaljšali vse aktualne ukrepe, ki so veljali do sedaj. To pomeni, da ne bodo spreminjali ukrepov za vstop tujih turistov, kot je bilo načrtovano, in sicer, da bi jih zaostrili, kot oranžna država po zemljevidu ECDC (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni).

To pa so pogoji za vstop na Hrvaško (trenutno veljavni do 31. avgusta), ki ostanejo v veljavi ne glede na barvo posamezne države (po ECDC zemljevidu), in sicer je treba izpolnjevati ENEGA OD TEH POGOJEV:

• veljavno digitalno Covid potrdilo s QR kodo

• negativni hitri test, ne starejši od 48 ur

• negativni PCR test, ne starejši od 72 ur

• V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca, Moderna, Gamaleya, Sinopharm po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 270 dni. V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 270 dni

• prebolelost in da je oseba znotraj 8 mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo o cepljenju pa ne sme biti starejše od 270 dni

• enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju; enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju

• Potrdilo pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa oziroma zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da je oseba prebolela infekcijo SARS-CoV-19 v zadnjih 270 dneh, test pa je starejši od 11 dni.

• Možnost opravljanja PCR ali hitrega antigenskega testa takoj po vstopu v Republiko

Hrvaško (v lastnem strošku), pri čemer je obvezna karantena do prejetja negativnega izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se odredi karantena v trajanju 10 dni. Izjema glede covid potrdil za Hrvaško še vedno velja za otroke mlajše od 12 let, ki potujejo skupaj s starši ali skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje za vstop, za potnike v tranzitu za max. 12 ur, diplomate, čezmejne delavce, za nujna poslovna potovanja in potovanja zaradi družinskih ali zdravstvenih razlogov.

In razlog za podaljšanje je zagotovo ta, da so trendi v turističnem prometu na na Hrvaškem v vrhuncu letošnje sezone odlični, kar kažejo tudi podatki sistema eVisitor, po katerih je bilo na Hrvaškem v prvi tretjini avgusta realiziranih približno 1,6 milijona prihodov in približno 12 milijonov prenočitev, kar je 20 odstotkov več prihodov v primerjavi z istim obdobjem lani in 29 odstotkov več prenočitev. V primerjavi z rekordnim letom 2019 to pomeni – 80 odstotkov rezultatov pri prihodih in 93 odstotkov pri prenočitvah!

Seveda imajo Hrvati pravico, da odločajo o tem, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko vstopa v njihovo državo. Je pa res, da “oranžna” Hrvaška ne ukrepa, skrbi Avstrijce, ki ugotavljajo, da so njihovi državljani v Avstrijo “uvozili” prav iz Hrvaške največ okužb – PODATKI ZA VERODOSTOJNOST TE NAVEDBE.

Da pa, to ne skrbi Sloveniji je jasno, saj imajo pri nas glavno besedo “hrvaški vikendaši”, ki se jim nihče od pristojnih organov ne upa upreti. Velja pa upoštevati – to, kar bo začelo v Sloveniji veljati s 23. avgustom – aktivna vsebina./LN/Fotografije le ponazoritvene