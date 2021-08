To soboto v Ljubljani spektakel WOOP

Ljubljan, 19. avgust 2021 – To soboto, 21. 8. 2021, se bo v Ljubljani odvila povsem nova inovativna športno-zabavna prireditev imenovana »WOOP! Odbito na Ljubljanici/Made by Akrobat«. Nad Ljubljanico bo namreč zrasel največji trampolin na svetu, Hribarjevo in Gallusovo nabrežje pa bo povezal najbolj odbit most v prestolnici.

Dogodek, kakršnega svet še ni videl, podpirata Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana. Pri tem projektu so združili moči agencija Extrem, ki je že razgibala letošnje poletje v Ljubljani z odbojko na mivki in s plezalskim spektaklom na Pogačarjevem trgu, znana akrobatska skupina Dunking Devils, najbolj znani trampolinski park v Sloveniji WOOP! in slovensko podjetje Akrobat, ki je eden najbolj priznanih izdelovalcev trampolinov na svetu. Prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane bodo pričarali nepozabno adrenalinsko doživetje, obenem pa izvedli niz tekmovanj na visoki mednarodni ravni.

Prizorišče, ki bo postavljeno na aluminijasti konstrukciji nad vodno gladino Ljubljanice, bo namreč obsegalo največji trampolin na svetu (12mx12m), trampolin, velik 5mx5m, dva trampolina, velika 3mx5m, trampolinski zid, trampolinski most in trampolinski park na bregu Ljubljanice.

Dogodek bo odprla akrobatska predstava, ki jo bodo spremljale aktivnosti za obiskovalce vseh starosti. V sklopu animacijskega programa se bodo lahko najpogumnejši obiskovalci pod budnim očesom profesionalnih akrobatov preizkusili v skakanju na mega trampolinu in čez trampolinski most prečkali Ljubljanico. V poznih popoldanskih urah bo šov na trampolinskem zidu, zvečer pa še na mega trampolinu, ki bo gledalcem postregel s spektaklom salt, obratov, skokov in trikov.

Avtorji projekta pravijo, da želijo s tem adrenalinskim spektaklom Ljubljano in Slovenijo utrditi na zemljevidu prestolnic oziroma držav, ki podpirajo inovativne, športne in drugačne dogodke z velikim medijskim dosegom, obenem pa približati obiskovalcem akrobatiko in trampolinanje. Dogodek podpirata Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana, saj se zavedata potenciala športnega turizma, ki po raziskavah zagotavlja prenočitve tujih gostov in ima izjemne multiplikativne učinke, močno pozitivno publiciteto in prispeva k podobi destinacije kot dobro organizirane in profesionalne, s kakovostno infrastrukturo in ponudbo.