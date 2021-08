Jutri na ljubljanskem Pogačarjem trgu – tržnica Vegafest

Ljubljana, 20. avgust 2021 – Slovensko vegansko društvo sporoča, da so zaradi epidemije letošnji Vegafest preoblikovali v vegansko tržnico, ki bo odprta to soboto, 21. avgusta, in sicer na ljubljanskem Pogačarjevem trgu.

Na Vegafest tržnici se bodo predstavili veganski ponudniki, ki bodo predstavili različne dobrote, ki jo veganska društva podpirajo kot osnovo svojega delovanja.

Na Vegafest tržnici se bodo predstavila podjetja z vegansko ponudbo, restavracije, ki ponujajo vegansko kulinariko in še marsikaj, kar je povezano z veganstvom. Obiskovalci tržnica pa bodo, kot sporočajo organizatorji, lahko spoznali tudi različna društva za pomoč živalim ter lokalne ekološke kmetije. Zagotavljajo, da bo tržnica ponudila zanimivosti, ki jih je vredno spoznati, seveda, če ste podpornik veganstva.

Namen Vegafesta, kot sporoča Slovensko vegansko društvo, je tudi predstaviti prednosti veganskega načina življenja in pomagati pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do živali, okolja in samega sebe.

Na veganski tržnici, na Pogačarjevem trgu boste to soboto, tako lahko našli naslednjo ponudbo, še sporočajo organizatorji Vegafesta:

BOGATO PONUDBO VEGANSKIH JEDI

EKOLOŠKE IN DOMAČE IZDELKI

VEGANSKO KOZMETIKO

VEGANSKE TORTICE IN SLAŠČICE

FERMENTIRANA VEGANSKA ŽIVILA

No, mi pa dodajamo še to, da tržnica Vegafest nima nič skupnega s tistimi, ki veganstva ne podpirajo ali mu celo nasprotujejo. Smo pač različni in to velja spoštovati. Je pa res, da to morajo spoštovati tudi aktivistovi veganstva./LN/Foto: press SVD/avtorja – Uroš Modlic in Dani Sušnik