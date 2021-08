V Cankarjevem domu ponovno na sporedu komorna opera Onkraj vrta

Ljubljana, 20. avgust 2021 – Iz Cankarjevega doma sporočajo, da boste ob koncu poletja, natančneje, 30. avgusta 2021, ob 19.30, ponovno deležni izjemne operne predstave z naslovom Onkraj vrta. Gre komorno opero priznanega britanskega skladatelja Stephena McNeffa na libreto Aoife Mannix, ki je v ljubljanskem Cankarjevem domu septembra 2020 doživela krstno izvedbo, zdaj pa bo spet razveselila ljubitelje odličnih opernih stvaritev.

Zgodbo libreta navdihuje odnos med Almo Mahler in njeno hčerko Manon Gropius, ki je umrla pri osemnajstih letih. Razmerje med likoma je zapleteno, sega od toplo intimnega do hladno formalnega. Starejša ženska ostaja nespremenjena, imigrantka, zaprta v svoje stanovanje sredi šestdesetih let 20. stoletja v New Yorku, medtem ko se zdi, da druga ženska postaja vse mlajša. Zgodba se vrača do velike noči 1934 in se skorajda razblini v spomin. Si je starejša ženska navzočnost mlajše ves čas le domišljala …?

Teme raziskujejo spomin, izgubo in obžalovanje. Kako svojo preteklost oblikujemo tako, da ustreza naši življenjski pripovedi, in kaj če obstaja sila, ki nas prisili, da se soočimo z drugo resnico? Opera obravnava odnose med starejšimi in mlajšimi ljudmi, starši in otroki, materami in hčerkami, obenem pa tudi temo, kako se spopadati z veliko izgubo.

Glasba: Stephen McNeff

Libreto: Aoife Mannix

Pevski solistki: Susan Bickley Ottilia; Katja Konvalinka Klara

Glasbeno vodstvo: Simon Dvoršak

Režija, scenografija: Rocc

Kostumografija: Belinda Radulović

Glasbeniki: Nejc Avbelj, violina; Miha Firšt, kontrabas; Urška Rihtaršič, harfa; Andrej Zupan, klarinet; Petra Vidmar/Vito Opeka, tolkala

Koprodukcija: Slovensko komorno glasbeno gledališče, Opera Povera (Češka), Cankarjev dom.

Dodajmo še to, da predstava v Štihovi dvorani, za mlajše od 25 in starejše od 65 let pa vstopnina le 12, 9 evrov. Vsi, ki se za predstavo zanimate pa si podatke o nakupu vstopnic lahko zagotovite na tej aktivni povezavi Cankarjevega doma./objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografiji: press Cankarjev dom/