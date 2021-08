Hiša otrok in umetnosti vabi na Pravljice pri vodnjaku 2021

Ljubljana, 22. avgust 2021 – Pravljice na način »kamišibaj« gledališča, ki že od leta 2017 skrbi za prijeten prehod s počitnic v novo šolsko leto tudi leto pripravlja zanimive prireditve, in sicer so jih letos, kot sporočajo organizatorji, poimenovali – Pravljice pri vodnjaku 2021. Gre za prireditve, ki s selitvijo po različnih prizoriščih omogoča otrokom, no pa tudi njihovim staršem, da spoznavajo Ljubljano iz različnih perspektiv.

Tako so leta 2017 lahko mladi nadobudneži spoznavali Plečnikovo Ljubljano in se dvignili nad mesto. Leta 2018 so se približali vodi in se s pravljicami v malih lesenih butajih podali na in ob mostove ter podnje. Leta 2019 se je kamišibaj selil pred ljubljanske zidove, lani pa v varno zavetje dvorišč in atrijev.

Tema letošnjega festivala so ljubljanski vodnjaki, ki so imeli pomembno vlogo pri razvoju mesta. Danes jih večina krasi trge in parke, zanimivi pa so zaradi njihovega kulturno-zgodovinskega ozadja ter likovne in arhitekturne vrednosti. Tokrat pa bodo zaživeli v zgodbah, ki jih bomo tja pripeljali ustvarjalci in obiskovalci. Vsak dan ob 18. uri se bodo na drugi lokaciji zvrstili pripovedovalci s svojimi malimi odrčki in novimi zgodbami. Pravljice bodo obiskovalci lahko poslušali pri dveh zgodnjebaročnih vodnjakih – pri Herkulovem vodnjaku na Starem trgu pred Stiškim dvorcem in pri Neptunovem vodnjaku na Gosposki ulici pri SAZU-ju, ter pri Fontani Krogla z jedrom v parku Tabor, ki jo je ustvaril kipar France Rotar leta 1976.

Organizatorji vse, ki bi njihove načrtovane prireditve želeli obiskati, obveščajo, da bodo letošnje tokrat potekale v skladu s takrat veljavnimi odloki o izvedbi kulturnih prireditev v času zaostrenih razmer zaradi covida. V primeru slabega vremena bo prireditev odpovedana oziroma prestavljena na drugo lokacijo. Pridržujejo si pravico do spremembe programa, če bi zato seveda nastali tehtni razlogi. No, in še podatek, da so vse prireditve brezplačne.

Predviden program – Pravljice pri vodnjaku 2021 – pa naj bi bil takšen:

ponedeljek, 23. avgust, ob 18. uri/Herkulov vodnjak, Stari trg (pred Stiškim dvorcem)

F. Milčinski: GUSARSKA – priredba, likovna podoba in izvedba: Rok Glavan

O. Lavie: MEDVED, KI GA PREJ ŠE NI BILO, IN ČUDEŽNI GOZD – likovna podoba: Zala Kalan, priredba in izvedba: Maja Kunšič

Ljudska: JANČEK JEŽEK – likovna podoba: Jure Engelsberger, priredba in izvedba: Jerca Cvetko in Jure Engelsberger

Ruska ljudska: ZELENJAVA – likovna podoba: Katarina Batagelj, priredba in izvedba: Rok Glavan

F. Prešeren: POVODNI MOŽ – priredba, likovna podoba in izvedba: Jure Engelsberger

Taborniška: FUZBAL SMO ŠPILAL – likovna podoba: Jure Engelsberger, priredba in izvedba: Jerca Cvetko in Jure Engelsberger

torek, 24. avgust, ob 18. uri/Neptunov vodnjak, Gosposka ulica (pri ZRC SAZU)

A. Lobel: ČAROBNI VODNJAK – priredba, likovna podoba in izvedba: Jelena Sitar

Japonska ljudska: PRIJATELJI V DEŽEVNEM DNEVU – priredba, likovna podoba in izvedba: Igor Cvetko

Albanska ljudska: VEDERCE VODE – priredba, likovna podoba in izvedba: Igor Cvetko

V. Putih: JAMSKI ŠKRAT IN VRAŽJA JAMA – priredba, likovna podoba in izvedba: Simona Kavčič

J. Jurčič: KAKO JE KRJAVELJ KOZO POPRAVIL – priredba, likovna podoba in izvedba: Jelena Sitar

Ljudska: KAKO JE CUFULIN PREMAGAL SRAKO V LETENJU – priredba, likovna podoba in izvedba: Igor Cvetko

Ljudska: 10 ZELENIH FLAŠKIC – priredba, likovna podoba in izvedba: Jelena Sitar

sreda, 25. avgust, ob 18. uri/Fontana Krogla z jedrom, park Tabor

Ljudska: LISIČKA JE ‘NA MODRA ZVER – priredba in likovna podoba: Breda Kočevar, izvedba: Breda in Darko Kočevar

Ljudska: MARKO SKAČE – priredba, likovna podoba in izvedba: Špela Pahor

G. Vitez: ANTONTON – priredba, likovna podoba in izvedba: Tatjana Grabrijan

B. Grimm: UŠIKA IN BOLHICA – likovna podoba: Špela Trobec, priredba in izvedba: Irena Rajh

T. Pavček: KAKO DELIMO TETE – priredba, likovna podoba in izvedba: Tatjana Grabrijan

Tigrejska ljudska: JUNAK IZ ADI NIFASA – priredba, likovna podoba in izvedba: Špela Pahor

Ljudska: JEZERNIKOVA VRŠA – likovna podoba: Breda Kočevar, priredba in izvedba: Breda in Darko Kočevar

F. Prešeren: LEPA VIDA – priredba, likovna podoba in izvedba: Špela Pahor

In še nekaj o organizatorju teh pohvale vrednih prireditev – Hiša otrok in umetnosti je sodoben kulturni center za otroke in mladino, kjer razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost. Kulturno-umetnostna vzgoja se pri nas uspešno izvaja že vse od ustanovitve leta 2001. V Hiši se otroci družijo z doma in mednarodno priznanimi lutkovnimi ustvarjalci, ki svoje delo ves čas razvijajo v dialogu z otroki in ga na ta način preverjajo. Kot raziskovalci umetnosti in odnosov ves čas snujemo nove oblike komunikacije na način gledališča. Poleg že znanih oblik družinskega gledališča, umetniških laboratorijev, ki jih lahko vidite tudi drugod, pa lahko samo v Hiši prisostvujete posebni obliki gledaliških razstav-predstav, ki združujejo interaktivno izkustveno gledališče in umetniško instalacijo, v katerih obiskovalci postanejo igralci in raziskovalci. Hiša je tudi na področju kulturno-umetnostne vzgoje prepoznaven kulturni center. Izvajamo delavnice za otroke in mladino, seminarje za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in druge strokovne delavce/ke, strokovne posvete in predavanja ter izobraževanja za odrasle. /Objavo pripravila po sporočilu za javnost: Alenka T. Seme/