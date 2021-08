Ljubljan, 24. avgust 2021 – Odprt je razpis za Inženirko leta 2021, s katerim organizatorji izbora že četrto leto iščejo 10 inženirk iz slovenskih podjetij, organizacij in ostalih združenj, da bi med njimi izbrali inženirko leta. Razpis poudarja, da naj zanje postane zgled in navdih mladim dekletom, da se bodo lažje odločala tudi za tehniške poklice. Januarja je inženirka leta 2020 postala Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v Cosylabu.

Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo tudi problem nevidnosti inženirk v družbi in gradijo skupnost slovenskih inženirk. V treh letih so se na izbor prijavile že 103 inženirke. Tudi letos lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja svojo kandidatko za Inženirko leta 2021 predlagajo do 24. septembra prek obrazca na spletni strani http://www.inzenirka-leta.si.

Inženirski poklic ni rezerviran izključno za moške

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.

Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija in predsednica uprave Siemens Hrvaška, pobudnica izbora Inženirka leta, pravi: »Če želimo biti kot nacija uspešni, bomo morali imeti veliko tehnološkega znanja tudi v prihodnosti in zato se nam zdi pomembno, da promoviramo inženirske poklice tudi med dekleti.«

»Mnenje o tem, da je inženirski poklic pretežno domena moških, se vse bolj umika realnosti. Tudi na inženirkah svet stoji. Še več, danes je vsak inženirski poklic primeren za dekleta,« pa pojasnjuje Darko Švetak, glavni in odgovorni urednik revije IRT3000, soorganizator izbora.

Četrta generacija ambasadork inženirskega poklica

Med prijavljenimi kandidatkami, bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje četrte generacije slovenskih inženirk, ki bodo javnosti prvič predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta 2021 pa bodo podelili na slavnostnem dogodku z razglasitvijo 5. januarja 2022.

Izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je del iniciative Inženirke in inženirji bomo!. Poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter sodelujočimi partnerji. Več informacij in prijavni obrazec najdete tudi na spletni strani https://www.inzenirka-leta.si/prijava/