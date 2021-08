Ta četrtek se pričenja že 33. Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani

Ljubljana, 24. avgust 2021 – Iz Turizem Ljubljana sporočajo, da se ta četrtek, 26. avgusta, pričenja 33. Mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, največji poulični festival v prestolnici, ki bo do nedelje, 28. avgusta, ponovno polnil staro mestno jedro s kulturnim utripom. Bogat program, ki obiskovalcem brezplačno nudi kakovostno kulturno vsebino, tradicionalno podpirata Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana.

Noči v stari Ljubljani bodo postregle z 19 dogodki na 5 prizoriščih, skrbno umeščenimi v čaroben poletni ambient starega mestnega jedra, na katerih bo nastopilo preko 100 umetnikov iz 6 držav. Tema letošnjega festivala pa so tradicijski zvoki sodobnosti.

Otvoritev Festivala bo 26. avgusta 2021 ob 20. uri na osrednjem odru na Novem trgu z vrhunskim glasbeniškim sestavom Marko Hatlak BAND, nov avtorski projekt vsestranskega virtuoza in ljubljenca občinstva Marka Hatlaka, ki se tokrat v eklektičnem prepletu soula, funka, latina, popa in rocka predstavlja kot harmonikaš in vokalist, poleg tega pa tudi kot avtor skladb in besedil.

Sledi udarni mednarodno obarvan program. Prisluhnili bomo lahko najbolj cenjeni izvajalki madžarske romske glasbe na svetu in eni ključnih nosilk glasbene tradicije madžarskih Romov Móniki Lakatos (Madžarska), ki je leta 2020, kot prva romska izvajalka prejela najprestižnejšo nagrado iz področja glasb sveta, WOMEXovo nagrado za življenjsko delo.

V novem projektu mojstrice ljudskega petja Zvezdane Novaković – ZVEN z naslovom Čaralice: pesmi zoper vse slabo bodo zazvenele ritualne hvalnice naravi, starodavne magične besede in zagovori s katerimi so naši predniki zdravili različne fizične in psihične bolezni. Posebej za projekt je avtorica uglasbila čarne besede, ritualne napeve pa prelila v moderno zvočno sliko, ki je plesno in performativno prepletena z glasovi vseh nastopajočih pevk ter sintetičnimi zvoki glasbil.

Bolj drzne poslušalce bo navdušil nekonvencionalni, neklasični in neuvrstljivi dunajski Duo 4675 (Avstrija), ki zapušča dobro uhojene glasbene poti in z lahkotnim združevanjem saksofona, kontrabasa in še marsičesa drugega izumlja nove zvoke. V plesni korak bo zazibala nepričakovano elegantna sinteza glasbe bratov Avsenik z dixieland obliko igranja, ki so si jo privoščili vrhunski slovenski akademski glasbeniki zbrani v skupini Oberdixie Band. S soul-ovsko obarvanim večerom se bodo predstavili prekaljeni domači velikani jazza združeni pod imenom Oberžan-Kopač-Marenče-Divjak jazz kvartet, zaigrali pa bodo tudi inovativni, navihani, dobro uigrani, predvsem pa plesno razpoloženi Primorci Pantaloons, ki s svojim »avtohtonim« trobilsko-elektronsko-jazzovskim stilom nikogar ne bodo pustili ravnodušnega.

Z eksotičnimi ritmi in močnim čustvenim nabojem bo ulice stare Ljubljane napolnila brazilska glasbena atrakcija Denise Dantas & The Band (Brazilija, Italija, Slovenija), ki v edinstven avtorski izraz združuje glasbeno izročilo Brazilije in Sredozemlja. S trubaško-balkanskim melosom pa se bodo src poslušalcev dotaknili Balkan Boys, ki v svojih pesmih na svež, inovativen in sebi lasten način ohranjajo idejo balkanske glasbe, prepleteno z ritmi skaja in rumbe.

Obeta se tudi unikaten multimedijski projekt z »globoko zasidrano idejo«, Geostrune: Dihanje v osrčju slovenskih gora, v katerem sta priznana umetnika Lado Jakša in Dragotin Ocepek z umetniškim navdihom prepletla nihanje 6 prednapetih vrvnih geotehničnih sider v osrčju slovenskega hribovja. 15 let frekvenčnega monitoringa dihanja hribov, kot posledice naravnih sprememb od potresov do dežja, snega, ledu, sonca in vetra, sta strnila v enourni zvočno-vizualni performans.

V novi postavi (in s prenovljenim imenom) se bo z značilno fuzijo jazza in funka predstavil sedemčlanski ljubljanski kolektiv P’Jays, eno najslajših domačih odkritij zadnjih let. Stilsko samosvoji Malamor, na čelu s pevko palestinsko-italijansko-slovenskega rodu, bodo poleg zimzelenih predstavili skladbe z novega albuma Bed of Love, ki s svojo posthipi-etno-orientalistično težnjo sloni na antičnih magičnih besedilih Mezopotamije, Egipta in Grčije. Glasbo iz svojega novega albuma Caricias (Božanja), zaznamovano z mehkobo ukuleleja, čutno poezijo in latinskoameriškim utripom, pa bo predstavila naša mednarodno prepoznavna pevka in avtorica Katja Šulc.

Poleg glasbenih dogodkov bodo Noči ponudile bogat spremljevalni program, v okviru katerega se bo odvil Mednarodni simpozij Glasba-religija-duhovnost, lutkovna predstava Sapramiška v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki bo v Mestnem muzeju razveseljevala najmlajše obiskovalce festivala, ter plesni večeri bachate, kizombe, salse in tanga pod Plečnikovimi »plesnimi« arkadami. Poskrbljeno bo tudi za dodatno kulinarično ponudbo v okviru katere bodo lahko obiskovalci vse dni festivala na Hribarjevem nabrežju preizkusili jedi kuharskih mojstrov, zmagovalcev kuharskega šova MasterChef.

Festival bo tudi v primeru dežja, saj bodo za brezskrbno uživanje v večernem dogajanju obiskovalcem na voljo brezplačni dežni plašči. Organizator Ustanova Imago Sloveniae obiskovalce naproša, da z upoštevanjem protikoronskih ukrepov ščitijo sebe in druge.

Celotni program letošnjih Noči v stari Ljubljani je na voljo na spletni strani festivala.