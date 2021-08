Covid-19: Včeraj v Slovenijo potrebovalo bolnišnično oskrbo 89 oseb, intenzivno nego 19

Ljubljana, 25. avgust 2021 – Včeraj, 24. avgusta, je bilo v Sloveniji opravljenih 2.805 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 508 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 18,1 odstotkov). Opravljenih je bilo kar 17.740 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 89. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 19 oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.434 oseb, včeraj umrla ena.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 350. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 187. Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 4.015 aktivnih okužb.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 24. 8. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2.805 PCR/ 17.740 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 508

– Št. hospitaliziranih: 89

– Št. oseb na intenzivni negi: 19

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 12

– Št. umrlih: –

– 7-dnevno povprečje okužb: 350

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 974.648 (46%) ljudi, z vsemi odmerki pa samo 886.867 (42%).

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.955 ljudi (4 oseba zadnji dan). Na novo okuženih je 677 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 353, od tega jih 46 potrebuje intenzivno nego. (podatki še niso aktualizirani)

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 1.574 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 417 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 86 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.770 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 92,49 (v Sloveniji 350).

Kot poročajo avstrijski mediji, so od zveznih dežel najbolj prizadeti v Zgornji Avstriji, kjer znaša 7-dnevna incidenca 124,20, Dunaj jo ima 123,17, Vorarlberg 122,30 in Salzburg 105,48. Velja dodati, da v Avstriji velja, da s 7-dnevno pojavnostjo 100 ali več, morajo necepljeni, biti testirani s PCR-testom. Necepljeni učitelji in skrbniki pa morajo nositi maske, ki zagotavljajo zaščito (tip maske ni določen) za usta in nos, in sicer tudi zunaj učilnic.

Dobro je vedeti – Pravilo PCT (prebolelost, cepljenost, testiranost) v Avstriji velja tako rekoč skoraj v vseh panogah, predvsem pa v gostinstvu, hotelirstvu in kulturi. V vseh panogah to tudi upoštevajo. Logično, ker tam vedo, kaj je pravilo in kaj ne.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

