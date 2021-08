Predstavljeno izjemno delo – Ogenj, ki je zajel Evropo – zgodovinarjev Boruta Klabjana in Gorazda Bajca

Ljubljana, 25. avgust 2021 – Danes, 25. avgusta, je bila na posebnem kraju – v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti – predstavljena zanimiva monografija Ogenj, ki je zajel Evropo zgodovinarjev dr. Boruta Klabjana in dr. Gorazda Bajca. Gre za knjigo, ki je v javnost posredovane ob 101. obletnici požiga tržaškega Narodnega doma, izšla pa je pri Cankarjevi založbi. Dogodek ob izidu knjige pa je bil posvečen tudi 108. rojstnemu dnevu pisatelja akademika Borisa Pahorja, ki je edini še živeči pričevalec požiga te osrednje institucije Slovencev v Trstu.

V akademijski dvorani SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani je udeležence v uvodu nagovoril akademik Milček Komelj, ki je s ponosom spomnil na nastope znamenitega Slovenca Borisa Pahorja v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki je vedno opominjal svoje kolege na pomembnost narodne zavesti. In kot je poudaril akademik Komelj, je tudi ta knjiga, zgodovinarjev dr. Boruta Klabjana in dr. Gorazda Bajca, eno od del, ki nas bo spomnilo in opominjalo, da se velja narodne zavesti zavedati in jo negovati.

V pogovoru o knjigi, ki ga je povezovala novinarka Neva Zajc, pa sta avtorja, dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc, predstavila, kako sta se lotila priprave monografije in na kašen način sta obdelala požig tržaškega Narodnega doma in ne samo njega, ampak predvsem to, kako so bili Slovenci izrinjeni s požigom iz središča Trsta.

Da boste dojeli, njun poglobljeni pristop ob pripravi knjige, smo se tokat odločili z video posnetki predstaviti njune poglede ob pripravi monografije, ki po mnenju dr. Gorazda Bajca predstavila zgodovinski, in ne politični presek požiga tržaška Narodnega doma. (video predstavitve avtorjev po vrstne redu predstavitev).

Da pa sta avtorja njuno proučevanje, s pomočjo knjiženje izdaje lahko predstavila javnosti, pa je zaslužna tudi Cankarjeva založba, katere urednik in vodstvo založbe je takoj dojelo pomembnost obravnave tematike in še vedno odprta vprašanja, povezana z zgodovino Slovencev in predvsem izrivanje le teh iz nekoč največjega slovenskega mesta.

Ob izidu knjige Ogenj, ki je zajel Evropo, so predstavnik založnika urednik dr. Aljoša Harlamov ter avtorja knjige, dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc, današnji dogodek označili kot posvetilo in čestitko ob 108. rojstnem dnevu pisatelja Borisa Pahorja, ki je še edina živeča priča priča požiga slovenskega Narodnega doma v Trstu.

Čeprav se znameniti Slovenec Boris Pahor žal ni mogel udeležiti predstavitve knjige, je ob njenem izidu v video sporočilu povedal…

