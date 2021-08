Vabilo na premiero baleta Dunajski večer v Ljubljani

Ljubljana, 25. avgust 2021 – Sinoči smo se posebej za ljubitelje baleta udeležili novinarske konference ob predstaviti premiere baleta Dunajski večer v Ljubljani, ki bo na sporedu ta četrtek, 26. avgusta, v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma, in sicer ob 20. uri. O novi baletni predstavi, ki nastaja v koprodukciji SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevega doma so spregovorili: Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, Staš Ravter, direktor SNG Opera in balet Ljubljana, Renato Zanella, koreograf in umetniški direktor baleta Opera in balet Ljubljana, dirigent Kevin Rhodes, plesalca Ana Klašnja in Lukas Zuschlag ter pianist Petar Milić.

Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je v uvodu poudarila, da je Cankarjev dom tik pred novo sezono ter da je koprodukcija z ljubljansko operno in baletno hišo čudovit predtakt v ta nov začetek. Dodala je še, da jo veseli, da sta Cankarjev dom in SNG OB Ljubljana ponovno združila moči in omogočila izvrstnemu ljubljanskemu baletnemu ansamblu in sodelavcem, da se preizkusijo v drugačnem ambientu, kot ga imajo v matični hiši. »Ko balet začasno zapusti svojo matično hišo in pride na oder Gallusove dvorane, je to drugačna in dodatna komponenta njihovemu ustvarjanju«, je zaključila Uršula Cetinski. Direktor SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter pa je poudaril, da smo s koprodukcijsko baletno predstavo po težkem obdobju »postavili nove temelje sodelovanja med obema kulturnima hišama«.

Koreografiji Op 73 in Vsi na valček, ki sestavljata novo baletno predstavo Dunajski večer sta avtorski deli Renata Zanelle, ki je vodenje baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana prevzel januarja letos. Sodelovanje z ljubljanskim baletnim ansamblom mu je v veliko zadovoljstvo in z velikim veseljem pričakuje četrtkovo premiero. Priprave so bile intenzivne, koreograf pa pravi »plesalci so presegli moja pričakovanja v plesu, dinamiki, kreativnosti in prizadevnosti«.

Ana Klašnja, solistka v prvi zasedbi je poudarila, da je predstava tehnično za plesalce izjemno zahtevna, koreografske prvine baletnega zbora pa so v povsem primerljive s solističnimi vlogami, tudi v igralskem smislu.

Solist Lukas Zuschlag, ki že vrsto let kot baletnik živi in deluje v Sloveniji, je dodal, da je kot Avstrijec v otroštvu odraščal z glasbo dunajskih valčkov. »Ta glasba mi je blizu, s to predstavo Dunajski večer se na nek način združujeta obe moji domovini.





















DUNAJSKI VEČER – s pregledom na ustvarjalce

Opus 73 / Vsi na valček

Koprodukcija: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjev dom; Glasba: Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Johann Strauss mlajši, Josef Strauss in Gustav Mahler

Ansambel SNG Opera in Balet Ljubljana

Koreografija: Renato Zanella

Dirigent: Kevin Rhodes

Scenografija: Anne Marie Legenstein, Alexandra Burgstaller

Kostumografija: Anne Marie Legenstein, Alexandra Burgstaller, Olgica Gjorgieva

Premiera bo na sporedu ta četrtek 26. avgusta ob 20. uri, Gallusova dvorana; pet ponovitev pa vse tja do 3. septembra. Kako do vstopnic se lahko seznanite na te AKTIVNI povezavi na kateri je dana tudi možnost, da jih naročite.

Dodajmo, da smo si vajo ogledali včeraj tudi mi in bili deležni izjemnega nastopa, ki pa bo seveda vsem udeležencem premiere in preostalih predstavah pričaral res izjemno baletno predstavo, pri kateri moramo izpostaviti izjemno koreografijo.

In česa boste deležni ob spremljanju Dunajskega večera in sodelujočih ustvarjalcev izjemne predstave?

OPUS 73 – prestavitev nastopajočih

Pianist – Petar Milić

Srebrni solo par – Rita Pollacchi in Kenta Yamamoto* / Yaman Kelemet in Yuki Seki

Srebrni pari – Marin Ino in Hugo Mbeng, Yaman Klemet in Lukas Bareman, Chie Kato in Filippo Jorio, Nina Kramberger in Thomas Giugovaz, Erica Pinzano in Yujin Muraishi

Bronasti solo par – Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski* / Nina Noč in Lukas Zuschlag

Bronasti pari – Lara Flegar in Christopher Thompson, Assija Sultanova k. g. in Aleks Theo Šišernik, Katja Romšek in Yuki Seki, Tajsa Šarler in Matteo Moretto

Rdeči solo par – Nina Noč in Lukas Zuschlag* / Chie Kato in Kenta Yamamoto

Zlati solo par – Ana Klašnja in Filip Jurič* / Johanne Monfret in Filippo Jorio

Zlati pari – Mateja Železnik in Matteo Moretto, Mariya Pavlyukova k. g. in Oleksandr Koriakovskyi, Johanne Monfret in Filippo Jorio, Gabriela Mede in Thomas Giugovaz













VSI NA VALČEK – program in izvajalci

Četvorka Ples v maskah (Maskenball-Quadrille)

Ana Klašnja* / Nina Noč / Yaman Kelemet

Naj živi Madžarska (Éljen a Magyar)

Lukas Bareman, Thomas Giugovaz, Filippo Jorio, Filip Jurič, Oleksandr Koriakovskyi,

Hugo Mbeng, Matteo Moretto, Yujin Muraishi, Aleks Theo Šišernik, Christopher Thompson

Pizzicato polka Ana Klašnja in Petar Đorčevski* / Nina Noč in Kenta Yamamoto / Rita Pollacchi in Lukas Zuschlag

Umetnikovo življenje, klasično (Künstlerleben Classical) Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag* / Neža Rus in Yuki Seki, Katja Romšek in Yuki Seki, Mariya Pavlyukova k. g. in Alexandru Barbu, Assija Sultanova k. g. in Goran Tatar, Neža Rus in Aleks Theo Šišernik, Lara Flegar in Christopher Thompson, Sorina Dimache in Iulian Ermalai, Nina Kramberger in Gaj Rudolf

Umetnikovo življenje, sodobno (Künstlerleben Modern) – Yaman Kelemet in Hugo Mbeng* / Johanne Monfret in Filip Jurič, Johanne Monfret in Thomas Giugovaz, Chie Kato in Filippo Jorio, Erica Pinzano in Yujin Muraishi, Barbara Potokar in Lukas Bareman, Marin Ino in Matteo Moretto, Tasja Šarler in Filip Jurič,

Gabriela Mede in Oleksandr Koriakovskyi – Perpetuum mobile

Lukas Bareman, Matteo Moretto, Yujin Muraishi, Filip Jurič, Oleksandr Koriakovsyi / Thomas Giugovaz, Filippo Jorio, Oleksandr Koriakovskyi, Hugo Mbeng, Christopher Thompson

Kmečka polka (Bauern-Polka) – Sorina Dimache, Marin Ino, Yaman Kelemet, Nina Kramberger, Johanne Monfret, Barbara Potokar, Mariya Pavlyukova k. g., Erica Pinzano, Chie Kato, Lara Flegar, Katja Romšek, Neža Rus, Assija Sultanova k. g., Tasja Šarler, Gabriela Mede

Lahka kri (Leichtes Blut) – Petar Đorčevski, Filippo Jorio, Thomas Giugovaz* / Kenta Yamamoto, Lukas Bareman, Filip Jurič / Yujin Muraishi, Hugo Mbeng, Lukas Zuschlag

Valček Pomladni glasovi (Frühlingsstimmen Walzer) – Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag, Yaman Kelemet in Hugo Mbeng, Johanne Monfret in Thomas Giugovaz, Katja Romšek in Yuki Seki, Chie Kato in Filippo Jorio, Tasja Šarler in Aleks Theo Šišernik, Erica Pinzano in Yujin Muraishi, Barbara Potokar in Lukas Bareman, Marin Ino in Filip Jurič, Mariya Pavlyukova k. g. in Matteo Moretto, Gabriela Mede in Oleksandr Koriakovskyi, Lara Flegar in Christopher Thompson, Neža Rus in Gaj Rudolf, Sorina Dimache in Goran Tatar, Assija Sultanova k. g. in Alexandru Barbu, Nina Kramberger, Iulian Ermalai Adagietto Ana Klašnja in Petar Đorčevski* / Nina Noč in Kenta Yamamoto / Yaman Kelemet in Lukas

Zuschlag – Koračnica Radetzkega (Radetzky-Marsch) – Orkester SNG Opera in balet Ljubljana

I. violine: Rahela Grasselli, Lucija Krišelj, Domen Lorenz, Vesna Velušček, Polona Rutar, Natalija Čabrunič Pfeifer, Michela Dapretto, Metka Zupančič, Metka Udovč, Tim Demšar*

II. violine: Margareta Pernar Kenig, Dragana Pajanović, Olga Čibej Pletikosić, Nastja Dolinar, Saša Kmet, Ana Stadler, Špela Jevnišek, Katarina Zupan*

Viole: Ana Glišić, Jevgenij Meleščenko, Martin Žužek Kres, Paolo Canarella, Aljaž Mihelač, Laslo Babinski, Yusumici Iwaki*

Violončela: Fulvio Drosolini, Damir Hamidulin, Barbara Gradišek, Jaroslav Cefera, Aleksandra Čano Muharemović, Ursula Iwaki*

Kontrabasi: Jacopo Tarchini, Valerij Bogdanov, Alesandar Blagojevićm Mateja Zorko*

Harfa: Maria Gamboz Gradišnik /Anja Kožuh*

Flavte: Helena Trismegist, Vesna Jan Mitrović, Matjaž Debeljak, Špela Benčina

Oboe: Jonathan Mauch, Claudia Pavarin, Manca Marinko, Darko Jager

Klarineti: Jakob Bobek, Tadej Kenig, Borut Turk, David Gregorc

Fagoti: Jure Mesec, Árpád Balázs Piri, Milan Nikolić

Rogovi: Marko Arh, Primož Zemljak, Ana Mir, Erik Košak, Edi Bizjak*, Timea Erdei*

Trobente: Gregor Turk, Uroš Pavlović, Jure Močilnik, Blaž Avbar*

Pozavne: Aleš Šnofl, Andrej Sraka, Tine Plahutnik, Leon Leskovšek/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije iz predstave: press CD/Ostalo LN/