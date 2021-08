Covid-19: Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 393

Ljubljana, 27. avgust 2021 – Včeraj, 26. avgusta, je bilo v Sloveniji opravljenih 2.953 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 542 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 18,4 odstotkov). Opravljenih je bilo kar 19.729 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 117. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 20 oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.446 oseb, včeraj umrla dva bolnika.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 393. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 216. Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 4.275 aktivnih okužb.

Svetovalna skupina pri vladi za zdaj vse stavi na upoštevanje pogoja PCT. “Če se ta res upošteva, če ga upoštevajo tako uporabniki kot izvajalci, lahko tudi ob teh višjih številkah ohranjamo delovanje družbe sorazmerno odprto,” je prepričana vodja vladne svetovalne skupine za covid dr. Mateje Logar.

Morda ima dr. Logarjeva prav! A, velja upoštevati tudi to, da živimo v stanju totalnega nereda v državi, in sicer zato: Mi smo v tem tednu, od ponedeljka do danes, obiskali več kot dvajset javnih prostorov (bifeje, restavracije, javne prostore in celo SAZU – tam so nam verjeli na besedo), kjer od nas nihče ni zataval, kaj šele, da bi preverjal našega potrdila PCT. Torej je zdaj jasno, da je vlada in svetovalna skupina popustila pred javnim pritiskom FB in Twitter informatorjev in nasprotnikov pravil, ki so sprejeta, a se niti slučajno ne upoštevajo. To torej pomeni, da bi morala vlada resno razmisliti, a to kaotično stanje v državi še obvladuje. Mi mislimo, da NE!

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 26. 8. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2.953 PCR/ 19.727 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 542

– Št. hospitaliziranih: 117

– Št. oseb na intenzivni negi: 20

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 10

– Št. umrlih: 2

– 7-dnevno povprečje okužb: 393

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 982.513 (47%) ljudi, z vsemi odmerki pa samo 895.477 (42,5%).

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.318 ljudi (2 osebi zadnji dan). Na novo okuženih je 596 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 372, od tega jih 49 potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 1.602 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 420 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 104 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.776 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 102,71 (v Sloveniji 393).

