Skupina Društvo mrtvih pesnikov to soboto praznuje s Filozofom

Novo mesto, 27. avgust 2021 – Skupina Društvo mrtvih pesnikov sporoča, da bo to soboto, 28. avgusta, ob 20 uri z akustičnim koncertom na prenovljenem Glavnem trgu v rodnem Novem mestu v sklopu Festivala novomeško poletje obeležila 30-letnico delovanja. Dogodek bodo posnele televizijske kamere Televizije Slovenija, v živo pa bo potekal prenos na Valu 202, in sicer v oddaji Izštekani Jureta Longyke. Skupini se bodo na odru pridružili tudi člani godalnega kvarteta Corcoras ter vokalistka Nina Radkovič.

Ob tej priložnosti so Mrtvi pesniki v sodelovanju s fotografom Borutom Peterlinom posneli tudi videospot za skladbo Filozof, ki je tako že osmi singel s še vedno aktualnega albuma Astronavt (2018).

Kot avtor besedila in glasbe ter vokalist se tokrat predstavlja basist skupine Tomaž Koncilija, ki je – podobno kot pri uspešnici izpred več let Komu zvoni – iz nekaterih bolj ali manj znanih citatov in izrekov prek njihove metaforične dimenzije sestavil intimno čustveno izpoved o nujnosti osmišljanja ljubezenskega odnosa tudi v zrelejših letih oziroma v trenutkih, ko je potrebno v zvezo med dvema vložiti dodatno moč in energijo, da obstane, raste in se krepi tudi naprej.



Člani skupine so v zvočno podobo skladbe vnesli potrebno in želeno nostalgijo, ki bo koga morda celo spomnila na čase sarajevskih Indexov ali Radeta Šerbedžije in ki jo je v videospot prefinjeno vtkal tudi Borut Peterlin s svojo subtilno fotografijo, režijo in montažo.

Filozof tako s svojo vizualno podobo prek estetskih podob neokrnjene narave Kočevskega roga ter tematizacije iskanja poti in cilja v njej nevsiljivo nagovarja gledalca in poslušalca, da izstopi iz vsakodnevnega tempa in vrveža, v katerem ni časa za premislek niti o samem sebi, kaj šele o drugem – celo nekom, ki ti je blizu. Za to seveda ni potrebno biti Diogen, v sodu skriti filozof. Filozof Društva mrtvih pesnikov vabi na nekoliko drugačno potovanje k sebi in k ljudem, kjer štejejo nesebičnost, odprtost in iskrenost – oziroma če parafraziramo velikega L. N. Tolstoja – preprostost, dobrota in resnica. Priporočamo!

Skupino DMP – Društvo mrtvih pesnikov sestavljajo: Alan Vitezič – vokal, kitara, Marko Zajc – bobni, Tomaž Koncilija – bas, Peter Dekleva – kitara in Boštjan Artiček – klaviature

In še na kratko o Festivalu novomeško poletje – Novi, eklektični Festival novomeško poletje Novo mesto postavlja na lastni glasbeni zemljevid. Vizija Festivala novomeško poletje je, da postane tradicionalen, saj se to več kot spodobi za mesto, ki se lahko pohvali s številnimi legendarnimi glasbenimi zasedbami. Organizatorja festivala, ki je letos potekal že v juliju in se končuje ta mesec, sta Anja Pavlin & Igor Ilić -Zavod produkcijska hiša Inja music./LN/Foto press DMP – Borut Peterlin