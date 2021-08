Zdravniki v slovenskih bolnišnicah so že 90-odstotno precepljeni

Ljubljana, 30. avgust 2021. Po podatkih, ki so jih Zdravniški zbornici Slovenije na njihovo zaprosilo posredovale slovenske bolnišnice in univerzitetna klinična centra (UKC – Ljubljana in Maribor), so zdravniki v bolnišnicah (podatek je za 12 bolnišnic, univerzitetno kliniko in oba UKC-ja), v katerih skupno dela okoli 3.571 zdravnikov – precepljeni 89,4-odstotno.

Kot ugotavljajo pri Zdravniški zbornici Slovenije, ti podatki zgovorno kažejo na to, da se za cepljenje najbolj odločajo ljudje, ki o cepljenju, tako varnosti kot učinkovitosti in pomenu za družbo, po strokovni plati vedo največ.

»Z visoko lastno precepljenostjo in tudi precepljenostjo svojih družin jasno kažemo, da smo v dejstva o cepljenju prepričani in ga zato priporočamo vsem. Posebej je pomembna precepljenost tistih, ki so v nevarnosti, da bodo ob okužbi s SARS-CoV-2 potrebovali sprejem v bolnišnico, to je predvsem starejših od 50 let. Če ta skupina ljudi ne bo dovolj zaščitena, imamo lahko ob hitrem širjenju različice delta v bolnišnicah hitro še enkrat toliko ali celo več bolnikov kot lani jeseni. Edina alternativa cepljenju so ponovno zapiranje šol, podjetij in omejitve gibanja, ukrepi, ki smo jih že izkusili in jih ne želimo več. Prav tako ne želimo več, da bi morali zaradi prerazporejanja kadrov z drugih oddelkov omejevati določene bolnišnične programe, saj tudi drugi bolniki potrebujejo našo hitro bolnišnično obravnavo zaradi necovidnih razlogov,« poudarja prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

100-odstotno ali skoraj 100-odstotno so zdravniki precepljeni v Bolnišnici Topolšica (100 %) in v Splošni bolnišnici Celje (99,4 %). Nad 90-odstotno so zdravniki precepljeni tudi v UKC Maribor (91,5 %), na Onkološkem inštitutu (91 % ), v Splošni bolnišnici Brežice, kjer je precepljenost 95-odstotna, 94-odstotno so npr. precepljeni tudi zdravniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Tudi v največji zdravstveni ustanovi v državi – UKC Ljubljana, kjer dela preko 1.300 zdravnikov, je precepljenost zelo visoka, 87-odstotna. Pri tem je treba upoštevati, da so v ta podatek v UKC Ljubljana vključeni vsi zdravniki, torej tudi tisti, ki so na dolgotrajni bolniški ali na porodniškem dopustu, medtem ko pri večini drugih bolnišnic, od katerih so pridobili podatke, vanje dolgotrajno odsotni zdravniki oz. zdravnice (dolgotrajna bolniška, porodniška) niso všteti.

Poleg tega so v bolnišnicah, kjer je precepljenost še vedno zelo visoka, a je npr. nižja od povprečja, pojasnili, da so nekateri zdravniki, ki še niso cepljeni, prebolevniki, ki so zaradi prebolele bolezni še zaščiteni. V Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je cepljenih 80 % zdravnikov, so, če k temu prištejejo še zdravnike prebolevnike, skupno zdravniki pred covidom-19 zaščiteni 86-odstotno.

Vodstva slovenskih bolnišnic ob tem – tudi v luči zgleda, ki ga dejejo zdravniki – ponovno prosijo vse prebivalce in prebivalke, da zaupajo medicinski stroki in se, če še niso zaščiteni pred covidom-19, čim prej cepijo. Tako bodo zavarovali sebe pred morebitnim težjim potekom bolezni in hkrati omogočili, da bolnišnice ne bodo preobremenjene z bolniki zaradi covida-19 ter bodo tako lahko po programu oskrbele vse druge bolnike, ki prav tako potrebujejo bolnišnično obravnavo.

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor: »V naši ustanovi je v tem trenutku precepljenih približno 66 % zaposlenih, med zdravniki pa je delež kar 92 %. Četrti val, ki prihaja, je lahko zelo velik ali ne tako zelo velik. Edini ukrep, ki je pravzaprav na voljo pri uravnavanju tega, je število cepljenih ljudi. Več ljudi kot bo cepljenih, manjši bo četrti val in bolnišnice bodo lahko izvajale svoje storitve tudi na ostalih področjih. V primeru, da bo prišlo do takšnega vala, kot sta bila drugi in tretji, pa bodo bolnišnice zablokirane in bodo praktično lahko izvajale samo urgentno službo in skrbele za onkološke paciente. Vsi ostali pacienti pa bodo morali počakati. Tako da še enkrat prosim vse prebivalstvo, cepite se!«

Dr. Natalija Krajnc, dr. med., v. d. strokovne direktorice SB Slovenj Gradec: »Pridružujemo se pozivom k cepljenju prebivalstva, saj trenutno stanje cepljenosti proti covidu-19 v Sloveniji nikakor ne zagotavlja dovolj visoke kolektivne zaščite pred okužbo s to boleznijo. S cepljenjem ne ščitimo le sebe, pač pa tudi druge, še zlasti ranljive osebe v svoji okolici, ki bi lahko zbolele s težjo obliko bolezni. Zavedati se moramo, da je pomemben prav vsak dan, saj smo že v četrtem valu epidemije, ko zbolevajo predvsem mladi, sicer zdravi odrasli in tudi mladostniki. Prav zato smo tudi v naši bolnišnici že v začetku avgusta organizirali prvi odprti cepilni dan prav za skupino otrok nad 12. letom starosti, s čimer bomo nadaljevali predvidoma 30. 8. 2021.«

Visok delež cepljenih imajo tudi v Splošni bolnišnici Brežice. »Od 60 zdravnikov jih je 57 cepljenih, kar je 95 %. Med vsemi zaposlenimi pa se je cepilo že 263 uslužbencev od skupno 351 ali 74,9 % vseh.

Cepljenje med zaposlenimi spodbujamo z objavami različnih prispevkov v internem glasilu, z dopisi uslužbencem in organizacijo izobraževanj. Za vse, ki se do sredine julija še niso odločili za cepljenje, smo organizirali obvezno izobraževanje, ki ga je pripravila naša strokovna direktorica. V vseh nagovorih zaposlenim poudarjamo pomen cepljenja kot edinega učinkovitega mehanizma, ki ga imamo trenutno v boju s SARS-CoV-2. Pri tem poudarjamo tako pomen cepljenja za zmanjšanje možnosti obolevanja vsakega posameznika ali lažje oblike bolezni, če kljub cepljenju zbolimo, še bolj pa poudarjamo pomen precepljenosti uslužbencev v zdravstvu zaradi dela z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva,« je prizadevanja za čim višjo precepljenost med vsemi zaposlenimi v bolnišnici pojasnila Anica Hribar, direktorica SB Brežice.

V Sloveniji imamo od skupno 4.038 zdravnikov, ki so zaposleni v bolnišnicah, specialistov infektologije, ki prvenstveno skrbijo za covidne bolnike – 65. Še dodatno je v Sloveniji na intenzivnih oddelkih, ki so bili v velikem deležu spremenjeni v covid intenzivne enote, zaposlenih 70 specialistov intenzivne medicine. Skupaj je tako ključno breme skrbi za bolnike, ki zaradi covida-19 v Sloveniji potrebujejo bolnišnično oskrbo in intenzivno nego, neposredno na 100 do največ 135 zdravnikih specialistih, ki jim v timih in po potrebah pomagajo oz. sodelujejo še drugi specialisti.

Poleg teh je v sistemu še 38 specializantov infektologije in 3 specializanti intenzivne medicine, ki se za samostojno delo infektologa oziroma intenzivista še usposabljajo, a so v vseh valovih epidemije bistveno prispevali k temu, da je bila obravnava tako velikega števila pacientov sploh mogoča. Ko se bo število bolnikov s covidom v bolnišnicah začelo spet povečevati, podobno kot v preteklih valovih, bo zato spet nujno prerazporejanje zdravnikov in medicinskega osebja ter posledično zapiranje drugih oddelkov.

Zdravniška zbornica Slovenije v imenu zdravnikov zato vse prebivalce, ki še niso cepljeni, prosi in poziva, da naj ne odlašajo in se cepijo ter tako zaščitijo svoje zdravje. Poleg tega so tako tudi solidarni do ostalih prebivalcev, ki bodo v prihodnjih mesecih potrebovali bolnišnično obravnavo zaradi drugih bolezni in jo bodo lahko dobili pravočasno le, če bodo bolnišnice lahko delovale na vseh oddelkih bolj ali manj nemoteno, še poudarjajo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Ob tem pa dodajo, da je obvladovanje covida-19 zahteven, kompleksen proces. Zato pravijo, da velja biti odgovoren in se cepiti. Tudi na Zdravniški zbornici Slovenije je precepljenost več kot 90-odstotna, so še zapisali v svojem sporočilu za javnost./LN/Foto: LN arhiv