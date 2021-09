Pivo in Burger Fest je končno tu!

Ljubljana, 3. september 2021 – Na ljubljanskem Pogačarjevem trgu bo ta vikend, 4. in 5. septembra 2021, znova omamno zadišalo, nosnice obiskovalcev pa bodo požgečkali tudi mehurčki in prijetne arome piva vseh vrst. Štirinajsta izvedba kulinaričnega projekta Pivo & Burger Fest bo ljubitelje tega klasičnega dueta navduševala v soboto med 11. in 23. uro ter v nedeljo med 11. in 21. uro.

Osvežena ponudba pijače in jedače bo vključevala nekaj čez 100 nalepk odličnih, večinoma domačih piv, več kot 35 različic burgerjev za vse okuse ter peščico drugih izjemnih dobrot in brezalkoholnih napitkov. Ljubitelji vsega dobrega se bodo tako ves vikend lahko vrteli med stojnicami s pisano paleto mesnih, vegetarijanskih in veganskih burgerjev, preizkušali druge uspešnice poulične hrane, zobali krompirček, čebulne obročke in druge priloge ter se za povrh še sladkali. Dobrote se bodo po nasvetu pivovarskih mojstrov učili spajati z najrazličnejšimi vrstami piva, vse od klasičnih ležakov, do eksperimentalnih kislih piv in drugih aromatičnih zvarkov, nato pa mnenja ob glasnem klepetu delili s prijatelji in veselo nazdravljali prihajajoči jeseni.









»Število sodelujočih pivovarskih ponudnikov, kar 17 jih bo, je dokaz, da slovenska kraft scena še zdaleč ni rekla zadnje besede, da še vedno raste in se razvija. Tudi ponudniki gurmanskih burgerjev in drugih dobrot še vedno raziskujejo nove kombinacije, zato bo na letošnjem Pivo; Burger Festu gotovo vsak našel kaj zase. Po skoraj dveh letih se vsi želijo predstaviti v najboljši luči in navdušiti s svojo uveljavljeno ponudbo ter novostmi, ki so se jih domislili v zadnjem času. Prav je, da njihovo kakovost, predvsem pa zagnanost in vztrajnost, podpremo, jim vlijemo optimizem in z dvignjenimi kozarci (ter burgerji) pozdravimo prihodnost, za katero trdno verjamem, da bo svetla,« je povedal Lior Kochavy, idejni vodja projekta.

Ponudniki piva – Barut Brewing & Blending (Kamnik), Bevog Brewery (Bad Radkersburg, Avstrija), Green Gold Brewing (Spodnje Grušovlje), Hopsbrew (Ljubljana), Human Fish Brewery (Vrhnika), Kralj Matjaž (Novo mesto), Loo-blah-nah (Ljubljana), Maister Brewery (Kamnik), Pivotoč (Ljubljana), Pivovarna Mali Grad (Kamnik), Pivovarna Pelicon (Ajdovščina), Pivovarna Union (Ljubljana), Reservoir Dogs (Nova Gorica), Reset Brewery (Brežice), Tektonik Kraft Pivovarna (Ljubljana), Thirsty River Brewing (Bovec), Time Brewery (Radlje ob Dravi)

Ponudniki burgerjev in drugih dobrot – 7 Burger (Kamnik), Atelier Karim (Ljubljana), Bazen Bar& BBQ (Kranj), Breg (Ljubljana), Food Point (Ljubljana), Gostilna Bužinel (Plešivo), Gostilna in pivnica Stari pisker (Celje), Kralj Matjaž (Novo mesto), Kuhinja Krušič (Ljubljana), MANGOOP burgers ’39’; stuff (Kamnik), Meat Business (Ljubljana), Pišek Bar (Lopata), Pop’39’s Place (Ljubljana), Punkt (Kotlje), Super hrust (Ljubljana), The AMAZE (Ljubljana), TINK superfood café (Ljubljana), Top Chef (Ljubljana). Aktualno ponudbo organizatorjev kulinaričnega projekta Pivo & Burger Fest si lahko ogledate na tej POVEZAVI/LN/Foto – press/Pivo & Burger Fest