Covid-19: 209 covidnih pacientov včeraj potrebovalo bolnišnično oskrbo, 42 intenzivno

Ljubljana, 5. september 2021 – Včeraj, 4. septembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 1.710 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 317 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 18,4 odstotkov). Opravljenih je bilo kar 15.874 hitrih testov, pri čemer vsi, ki so jim okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, so testirani še s PCR-testom.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 209. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 42 oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.455 oseb, včeraj dva bolnika.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 536. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 317. Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 6.477 aktivnih okužb.

Strokovna komisija je pripravila predlog s katerim bi omejevali aktivnosti javnega življena, in sicer na podlagi podatkov zasedenosti postelj v bolnišnicah glede na to koliko bolnikov bi imeli na intenzivni negi, in sicer: PRVA FAZA do 20 bolnikov; DRUGA FAZA do 43 bolnikov; TRETJA FAZA do 83 bolnikov; ČETRTA FAZA do 103 bolnikov: PETA FAZA do 133 bolnikov; ŠESTA FAZA do 164 bolnikov.

V soboto je vlada za zamejitev epidemije sprejela nov odlok o načinu izpolnjevanja PCT-pogoja. Razlog za sprejetje je hitro polnjenje bolnišnic, število hospitalizacij se je v zadnjih dneh podvojilo, podvojitveni čas je osem ali devet dni, je na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 4. 9. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1.710 PCR/ 15.874 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 318

– Št. hospitaliziranih: 209

– Št. oseb na intenzivni negi: 42

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 9

– Št. umrlih: –

– 7-dnevno povprečje okužb: 536

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 1.002.201 ljudi, z vsemi odmerki pa 915.994.

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.370 ljudi (8 oseb umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 539 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 485, od tega jih 52 potrebuje intenzivno nego. Kljub naročanju tako okuženih, kot obolelih pri naših južnih sosedih ni opaziti panike. No, morda je to zaradi tega, da ne bi iz svoje »oranžne« obale pregnali tujih turistov.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 1.774 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 548 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 155 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.793 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 123,01 (v Sloveniji 536).

Na Dunaju, Spodnji Avstriji in Gradiščanskem se bo v ponedeljek spet začelo šolanje za 500.000 učencev, preostalih šest zveznih dežel bodo šole odrle teden dni kasneje. Kot poroča Huete se vsi učenci, ne bodo udeležili pouka kot običajno, in sicer zato, ker so starši kar 5.600 učencev odjavili iz šole in jih bodo odslej poučevali doma. Med mnogimi starši namreč obstaja velika negotovost, da bi se lahko otroci v šoli okužili.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN