Na planiško letalnico bratov Gorišek se vrača tekmovanje Red Bull 400

Planica, 8. september 2021 – Po letu premora se na planiško letalnico bratov Gorišek vrača tekmovanje Red Bull 400. To soboto bodo tekači dolino pod Poncami in njeno največjo napravo napadli že osmič. Gre za 400 metrov dolg tek z višinsko razliko 202 metra, strmo navkreber, od dna doskočišča do vrha zaleta.



Mnogi pravijo, da gre za najtežjih 400 metrov na svetu, vsekakor pa je ta preizkušnja najtežja od vseh z enakim imenom. Te se odvijajo po številnih skakalnicah in letalnicah po svetu. Dober rezultat v Planici velja za prestiž, pa naj bo to osebni rekord rekreativca ali uvrstitev profesionalca na stopničke.





Na zadnji izvedbi tekmovanja (2019) je v moški konkurenci še tretjič zapored zmagal Luka Kovačič in postavil tudi rekord naprave. Njegova ura se je tistega septembra ustavila pri 4. minutah in 56 sekundah. Leto prej je bil prvi, ki je uspel teči pod 5 minut (4:95), še leto prej pa se je meja petih minut zdela nedosegljiva. Pred njim je planiško letalnico obvladoval Turek Ahmet Arslan, ki je tudi zmagal trikrat, a serijo mu je leta 2013 prekinil Slovenec Simon Alič. Pri dekletih rekord še vedno drži Italjanka Valentina Belotti (6:20), zadnji dve preizkušnji pa je dobila Slovenka Barbara Trunkelj.



Poleg posameznikov se bodo na letalnici pomerile tudi moške, mešane in poklicne štafete. Tekli bodo 4 x 100 metrov.



Red Bull 400 v Planici vsekakor ni le lov na absolutne rekorde in stopničke. Gre tudi za lov na osebne zmage in premagovanje samega sebe. Številni tekmovalci radi povedo, da gre za eno samo trpljenje, kljub temu pa vedno znova komaj čakajo na naslednjo preizkušnjo. Brez ambicij po najvišjih mestih, le po izboljšanju svojega časa, premagovanju kolegov ali preprosto željo, da jim sploh uspe priti do vrha. To namreč sploh ni samoumevno!



Zopet se obeta pestra mednarodna udeležba, med prijavljenimi pa sta tudi že lanska zmagovalca Luka Kovačič in Barbara Trunkelj. Oba ciljata na izboljšanje rezultata in še eno prvo mesto v nizu. A to ne bo lahko, konkurenca je močna.





Tekmovanje se bo ob 13h začelo s kvalifikacijami, ki potekajo od dna do vrha letalnice. V finale neposredno napreduje 5 najboljših posameznikov iz vsake kvalifikacijske skupine pri moških, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalcev, ki se v finale uvrstijo na podlagi časa v kvalifikacijah. V ženski kategoriji v finale napreduje 10 najboljših posameznic iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalk. Pri štafetah v finale neposredno napreduje 10 najboljših štafet iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži pa se jim dodatnih 5.



Za vstop na prizorišče tekmovanja bo pogoj PCT. Hitri antigenski test bo mogoče od 9. do 13. ure narediti tudi na lokaciji.



Vse o tekmovanju, tudi prijavo za tekmovalce in pravilnik, najdete na naslovu https://www.redbull.com/si-sl/events/red-bull-400-planica-2021