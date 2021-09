Ta konec tedna Mednarodna Noč netopirjev pri Županovi jami

Grosuplje, 8. september 2021 – V mesecu septembru praznujemo Mednarodno noč netopirjev, ki jo označuje sklop dogodkov, ki so posvečeni netopírjem, ki so red sesalcev in edini sesalci z letalno mreno, ki jim omogoča pravo letenje.

Zato organizacije po Evropi v več kot 30 državah že 25 let prispevajo k poznavanju netopirjev in zaščiti le teh. V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev, zaščitene so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Med njimi 10 vrst sodi med kvalifikacijske vrste območij Nature 2000.

Grosupeljska Županova jama je v območju Nature 2000 zaradi vrste mali podkovnjak, se pa v jami stalno ali občasno zadržuje še 6 drugih vrst netopirjev.

Kot so sporočili upravljalci Županove jame se bosta ta petek, 10.9. ob 18.00, lahko tudi vi podali na tematski ogled podzemlja Županove jame in si ogledali netopirje v njihovem domačem jamskem okolju s predstavnikom Slovenskega društva za preučevanje in varstvo netopirjev. V mraku pa bo priložnost prisluhniti tudi njihovemu oglašanju v živo.

V soboto, 11.9., bo program namenjen predvsem mlajšim. Otroci bodo netopirje prek ustvarjalnih delavnic spoznavali ob 10.00 in prisluhnili pravljici o netopirčku Branku iz Županove jame. Ob 11.00, 13.00 in 15.00 se bodo z družinami lahko podali na edinstveno jamsko dogodivščino: »Odkrij netopirsko skrivnost«.

V sklopu dogodka si bo Županovo jamo mogoče ogledati z 20 odstotnim popustom – velja za tematsko vodenje in jamsko dogodivščino. In še to! Za tematsko vodenje in delavnice je potreben pogoj PCT.

Saj vemo, da veste! No, to je tiste, ki ne – Županova jama je kraška jama v bližini Grosupljega, ki leži na nadmorski višini 468 m, dolga je 710 m ter doseže globino 77 m. V obdobju SFRJ so jo imenovali tudi Taborska jama. Ime je jama dobila po županu Josipu Permetu, ki je jamo odkril 26. maja 1926.