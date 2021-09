Covid-19: Zakaj tako…?

Ljubljana, 9. september 2021 – Včeraj, 8. septembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 4.912 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 1.016 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 20,7 odstotkov). Ob 5.159 PCR-testih je bilo opravljeno tudi kar 24.341 hitrih testov. Tisti, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje. Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 269. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 63 oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.462 oseb, včeraj en bolnik.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 695. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 394. Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 7.276 aktivnih okužb.

Skladno s sprejetim vladnim odlokom se pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga morajo zaposleni, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, pa tudi uporabniki večine storitev – Predstavitev sprejetih pogojev – AKTIVNA POVEZAVA.

Zakaj tako? Ob vsem tem stanju je zanimivo to, da so covidni bolniki iz resne zdravstvene obravnave izrinili bolnike ostalih bolezni. In zanimivo je tudi to, da ti to stoično prenašajo. Torej se okuženi bolniki, tudi tisti, ki se niso pripravljeni zavarovati, prednostna skupina pred ostalimi bolniki, čeprav ti enako plačujejo delovanje slovenskega zdravstva kot covidni bolniki.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 8. 9. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4.912 PCR/ 24.341 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1.016

– Št. hospitaliziranih: 269

– Št. oseb na intenzivni negi: 63

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 20

– Št. umrlih: 1

– 7-dnevno povprečje okužb: 695

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 1.013.494 oseb, z vsemi odmerki pa 925.525.

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.405 ljudi (10 oseb umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 941 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 554, od tega jih 58 potrebuje intenzivno nego. Hrvaška je kot celota po zemljevidu ECDC vsa rdeča.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 2.356 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 664 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 188 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.822 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 133,79.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN