Schiele in njegova zapuščina v znameniti dunajski Albertini

Dunaj, 9. september 2021 – Na razstavi Egon Schiele in njegova zapuščina se je znamenita dunajska ALBERTINA lotila skrivnostnega potovanja s predstavitvijo zapuščine znamenitega Egona Schielea. Razstava, ki bo svoja vrata za obiskovalce odprla jutri, 10. septembra, izpostavi 21 prelomnih avtoportretov Egona Schieleja in predstavi upodobitve »njegovih« teles.

Schiele, ki je postal splošno znan šele po drugi svetovni vojni, po predstavitvi v ZDA, si je prav tam ustvaril podobo pomembnega umetnika. Velja vedeti, da Schielejeva dela, ki ga delajo tako velikega, kar tudi je, prikazujejo njegov visok umetnosti dosežek, in sicer z radikalnim odmikom od kulta lepote. Medtem, ko je bilo obdobje med renesanso in koncem 19. stoletja zavezano idealni lepoti, podobnosti in prepoznavnosti je modernizem odmaknil zaveso in pokukal za kuliso samostojne uprizoritve radikalnega umetniškega pristopa. Najgloblji jaz in odkritje posameznika se je premaknil v središče tega, kar je vidno tudi v znamenitih Schieljevih avtoportretih .









Želji po prikazovanju svojega najglobljega bitja so od takrat sledili številni drugi sodobni umetniki, ki so prišli po Egonu Schieleju. In v tej predstavitvi, ki obsega več kot 130 del, Schielejevo delo je skupaj z deli razstavljenih devet sodobnih umetnikov: Georg Baselitz, Günter Brus, Jim Dine, VALIE EXPORT, Elke Silvia Krystufek, Maria Lassnig, Arnulf Rainer, Cindy Sherman, Karin Mack, Adriana Czernin, Eva Schlegel in Erwin Wurm. Rezultat je širok spekter odprtosti in samoizpraševanja – z nepredvidljivimi rezultati … Ta razstava bo na ogled od 10. septembra 2021 do 23. januarja 2022.

Velja vedeti, da je Egon Schiele avstrijski ekspresionistični slikar (12. junij 1890, Tulln ob Donavi, † 31. oktober 1918, Dunaj). Schiele, ki se je učil pri Gustavu Klimtu, je bil pomemben figurativni slikar zgodnjega 20. stoletja. Njegovo delo pa odlikujejo intenzivnost in številni avtoportreti, ki jih ponuja na ogled znamenita Albertina, in sicer od jutri, 10. septembra 2021 pa vse tja do 23. januarja 2022.

Muzej ALBERTINA se nahaja v zgodovinskem središču Dunaja, povezuje imperialno vzdušje z veliko umetnostjo. Kot razkošna nekdanja palača, v kateri so živeli Habsburžani, in kot muzej umetnosti mednarodnega slovesa ALBERTINA privlači obiskovalce velikih mest in kulture iz celega sveta. Muzej, ki s svojo lebdečo streho, ki jo je leta 2003 projektiral Hans Hollein, postavlja tudi arhitektonske akcente, ima zelo raznovrsten program razstav z izjemnimi umetniškimi deli od 15. stoletja do sedanjih časov. Posebne razstave, kot so Albrecht Dürer, Van Gogh ali Raffael, so v preteklih letih privabile v ALBERTINO rekordno število obiskovalcev.

Obiščite Albertino tudi vi, in sicer 365 dni v letu, kjer boste deležni stalnih in občasnih razstav, od starih mojstrov do slikarstva klasične moderne in sodobne umetnosti, fotografije, arhitekture in zgodovinskih predstavitev, in vse to v razkošnih dvoranah svetovno znane dunajske ALBERTINE./J. Temlin in Alenka T. Seme/Fotografije so avtorska last Albertine in so objavljene izključno za potrebe te objave/