Od 17. in 19. septembra se prične festival Odprte hiše Slovenije

Ljubljana, 14. september 2021 – Še nekaj dni nas loči do pričetka festivala Odprte hiše Slovenije, pri katerem tudi letos sodeluje javna agencija SPIRIT Slovenija. Festival, ki bo letos letos potekal že dvanajstič, najširši javnosti ponuja brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev. Tako si bo med 17. in 19. septembrom 2021 v živo možno ogledati več kot 50 zasebnih in javnih objektov, zunanjih ureditev in se udeležiti strokovnih vodenj po celotni Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je »Arhitektura gradi skupnost«.

SPIRIT Slovenija se letos že peto leto vključuje v arhitekturno nepremičninski festival Odprte hiše Slovenije. »Na ta način skupaj širimo primere dobrih praks ter izobražujemo javnost o vrednotah dobro oblikovanega in grajenega prostora. Lesena gradnja namreč ni samo trenutna smernica, temveč predstavlja izjemno okoljsko, socialno in gospodarsko priložnost. V Sloveniji lesena gradnja predstavlja le okoli deset odstotkov vseh gradenj, medtem ko v Skandinaviji v lesenih hišah živi kar 70 odstotkov ljudi,« je uvodoma dejal dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija. S promocijskimi aktivnostmi si agencija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že vse od leta 2013 aktivno prizadevata za večjo uporabo lesa tako pri gradnji individualnih hiš kot javnih objektov ter promovirata kakovostno slovensko arhitekturo.

»S tovrstnimi dogodki poskušamo ozaveščati tako splošno kot tudi strokovno javnost o pomenu uporabe lesa, obenem pa si skupaj z regulativo in zakonodajo prizadevamo ustvariti ugodno okolje za razvoj lesnopredelovalne panoge,« je v nadaljevanju dodal Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Pomemben napredek smo uspeli doseči pri spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju, tako da bo za vse javne stavbe obvezna vgradnja 30 odstotkov lesa, uredbo pa smo razširili tudi na leseno stavbno pohištvo in lesene protihrupne ograje.« Povečati pa si želijo tudi porabo sredstev Podnebnega in Eko sklada za leseno gradnjo in za podporo začetnim investicijam v lesno industrijo.

Sicer pa bo 12. festival Odprte hiše Slovenije potekal med 17. in 19. septembrom 2021. Letošnja tematika Arhitektura gradi skupnost posebej opozarja na vlogo kakovostno oblikovanega javnega prostora in arhitekture za življenje in oblikovanje skupnosti. Kakovostno načrtovan prostor namreč vpliva na dobro počutje, zdravje, varnost in socializacijo ljudi. V ospredju letošnjega dogajanja so predvsem javna arhitektura, javni objekti in odprti prostor, zato bo več strokovnih vodenj, najširši javnosti pa bodo predstavljene tudi Plečnikove ureditve, ki so prav letos postale del uradne Unescove svetovne arhitekturne dediščine. »Odprte hiše Slovenije odstirajo skrivnosti dobre arhitekture. So preprost in učinkovit koncept, ki najširši javnosti ponuja brezplačne izkustvene oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev, pri čemer ima ta neposreden stik z arhitekti, uporabniki, lastniki, izvajalci in drugimi strokovnjaki«, pravi Lenka Kavčič, direktorica omenjenega festivala. Eden od pomembnih ciljev festivala je tako tudi izmenjava znanja in navezovanje stikov s strokovnjaki s področja arhitekture, gradnje in oblikovanja prostorov, ki sodelujejo pri ogledih objektov. Na današnjem novinarskem dnevu so si predstavniki medijev lahko v živo ogledali enega izmed objektov, ki sodeluje na festivalu, in sicer prvo družinsko hišo s certifikatom Active House v Sloveniji, ki jo je postavilo podjetje Lumar. Hiša v Dragomlju pri Domžalah s svojimi tehnološkimi in arhitekturnimi rešitvami omogoča zdravo in udobno bivanje v lesu z obiljem dnevne svetlobe, je energetsko varčna in brez negativnih vplivov na podnebje in okolje.