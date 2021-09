Ljubljana, 15. september 2021 – Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) se po nesrečni 31. izdaji, ki je zavoljo protikoronskih ukrepov v celoti potekala v virtualnem okolju, vrača v kinodvorane. Na ustaljenih prizoriščih po mestu, pa tudi drugod po Sloveniji (v Mariboru, Celju in Novem mestu), bodo filmi med 10. in 21. novembrom znova predvajani v svojem naravnem okolju – na filmskem platnu. Previdnost vseeno ni odveč, festival bo vsaj deloma potekal v hibridnem okolju kina in spletnega pretakanja, tudi zaradi izjemno dobrega odziva gledalcev z vseh strani Slovenije, ki so lani po spletu prvič spremljali festivalski program.

Program bo svež, udaren, verjetno tudi koronsko navdahnjen, znova bo poudarjal mlade ustvarjalce – in ustvarjalke. S »Prepovedanimi ženskami« se bomo zazrli v preteklost provokativnih ustvarjalk ali zabeljenih tematik z močnimi ženskim liki, medtem ko bodo filmi novega gruzijskega vala predstavili neverjetno vitalno kinematografijo, ki je bila na Liffu s posamičnimi filmi prisotna že dolgo časa.

Liffe pred Liffom/ NE, 24. oktobra 2021, ob 20. uri/Pričakovane izgube Losses to be Expected/Režija: Ulrich Seidl; 1992

V okviru Liffa pred Liffom nadaljujemo uspešno sodelovanje s čezmejnim filmskim festivalom Poklon viziji, ki ga Kinoatelje med 18. in 24. oktobrom 2021 organizira v sodelovanju s številnimi partnerji. Letošnji prejemnik nagrade Darko Bratina in osrednji gost festivala Poklon viziji je direktor fotografije Peter Zeitlinger. Retrospektiva del v Pragi rojenega avstrijskega filmarja bo na ogled v sedmih mestih Slovenije in Italije, celotno dogajanje pa se bo sklenilo s projekcijo filma Pričakovane izgube v Cankarjevem domu.

Zima leta 1992. Vdovec Sepp Paur živi v avstrijski vasici na meji s Češko. Hrane, ki mu jo je pokojna žena pustila v zamrzovalniku, počasi zmanjkuje. Čas je, da si Sepp poišče novo ženo. Iskati začne čez mejo, kjer živi vdova Paula. Dve osebi, dve sosednji vasi, vmes pa meja. Toda film ne pripoveduje samo o tem. Je tudi zgodba o izgubi meja, domovine, mladosti in ljubezni. Za številne velja za enega najnežnejših filmov Ulricha Seidla. Navdihnil ga je raziskovalni izlet, ki ga je Seidl opravil s prijateljem, snemalcem in režiserjem Michaelom Glawoggerjem, za dolgoletni projekt o roparju Johannu Georgu – Graslu, ki je v začetku 19. stoletja s svojo tolpo sejal strah po pokrajini Waldviertel in na Češkem.

»Če snemaš film z režiserjem, ki ga dolgo poznaš, se družno razvijaš, tako kot se midva z Ulrichom, potem do kakšne večje napake pri projektu skoraj ne more priti. Vrstnik, prijatelj vedno prisluhne in Seidl je. Film Pričakovane izgube je v veliki meri tudi moja zgodba, sled spomina moje tranzicije s Češkoslovaške v Avstrijo, na srečo, brez žrtev.« – Peter Zeitlinger

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenije, d.d.

Kosovelova dvorana, 5, 4’50* EUR

Festivalski sklopi

Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenija, d.d.

Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin.

Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Kinobalon, samostojen sklop za gledalce od 5. do 14. leta; v sodelovanju s Kinodvorom

Retrospektiva: Prepovedane ženske

Posvečeno: Novi gruzijski film

Evropa na kratko, tekmovalni program kratkega filma.

Spremljevalni program

Pogovori s festivalskimi gosti in filmskimi ustvarjalci

Okrogle mize in delavnice



Nagrade festvala:

Vodomec (Kingfisher), nagrada režiserju najboljšega filma iz Perspektiv po izbiri mednarodne žirije; podeljuje glavni pokrovitelj Telekom Slovenije d. d.

Nagrada občinstva zmaj najbolje ocenjenemu filmu

Nagrada FIPRESCI, mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev

Nagrada za najboljši kratki film

Nagrada mladinske žirije Kinotrip

Nagrada Art kino mreže Slovenije

Glasovanje

Nagrado občinstva zmaj na Liffu podeljujemo najbolje ocenjenemu filmu, ki še nima distribucijske licence za Slovenijo. Programski direktor festivala 32. Liffa Simon Popek pripravi seznam filmov, za katere obiskovalci festivala lahko glasujejo z glasovalnimi lističi oziroma z SMS-glasovanjem. Glasovanje poteka na prizoriščih 32. Liffa v Cankarjevem domu, Kinodvoru, kinu Komuna in Kinu Bežigrad. Gledalci med celovečernimi filmi izbirajo svojega favorita. Film z najvišjo povprečno oceno prejme nagrado občinstva zmaj. Način glasovanja prek SMS-sporočil omogoča glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d.

Festivalska prizorišča

Linhartova in Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, Kinodvor, Kino Bežigrad, Kino Komuna, Slovenska kinoteka, Maribox, Mestni kino Metropol v Celju in Anton Podbevšek teater Novo mesto

Osrednje festivalsko središče: Drugo preddverje Cankarjevega doma

Pokrovitelji

Glavni pokrovitelj: Telekom Slovenije, d.d.

Partner festivala: RTV SLO

Ustanovitelj in glavni sofinancer kulturno-umetniškega programa CD: Ministrstvo za kulturo