Uspešen nastop slovenskih podjetij na francoskem sejmu Maison & Objet

Ljubljana, 15. september 2021 – Pred nekaj dnevi se je v Parizu zaključil prestižni oblikovalski sejem Maison & Objet, na katerem se je na skupnem razstavnem prostoru uspešno predstavilo tudi šest slovenskih podjetij. Ta letošnjo udeležbo ocenjujejo kot zelo uspešno in povsem nad pričakovanji, saj so požela veliko zanimanja med obiskovalci, pridobila obetavne kontakte, nekatera pa dobili tudi konkretna povpraševanja.

Pariški sejem Maison & Objet velja za vodilni svetovni sejem s področja oblikovanja in poteka dvakrat letno. SPIRIT Slovenija je skupinsko predstavitev na tem sejmu organiziral že šestič. Tako se je na skupnem razstavnem prostoru v hali 6 na 72 m2 razstavne površine predstavilo šest pohištvenih in oblikovalskih podjetij s svojimi blagovnimi znamkami: Asobi, d. o. o., Evostil, d. o. o., Pinocchio, d. o. o., Rimarket, d. o. o., THESIGN, d. o. o. in 3S Design.

Lani je sejem zaradi pandemije potekal v virtualni obliki na posebni digitalni platformi MOM, ki strokovnjakom s področja dekorja, oblikovanja in življenjskega sloga pomaga najti nove izdelke in stopiti v stik z novimi dobavitelji. Platforma se je izkazala kot dobra rešitev, zato je na voljo tudi letos, kot dopolnitev sejma v živo.

Z udeležbo na Maison & Objet, na katerem vsako leto predstavljajo vrhunske oblikovalske dosežke ter je prava zakladnica idej in vir informacij za industrijo oblikovanja, so bili slovenski razstavljavci zelo zadovoljni. Ocenjujejo jo kot zelo uspešno, celo nad pričakovanji, saj zaradi spremenjenih razmer niso vedeli, kaj lahko pričakujejo. Med obiskovalci sejma, ki jih je bilo veliko, so poželi veliko zanimanja, pridobili obetavne kontakte, nekateri pa dobili tudi konkretna povpraševanja in sklenili posle. V času sejma je slovenski razstavni prostor obiskala tudi veleposlanica RS v Parizu, Metka Ipavic ter jih še dodatno spodbudila.

Eva Kosovel, TheSign: »Za predstavitev na sejmu smo se odločili zaradi predstavitve naše blagovne znamke na francoskem trgu. Ta trg že nekoliko poznamo, saj smo na sejmu prisotni že tretje leto, zato želimo na njem ohranjati stalno prisotnost, vzdrževati stike s poslovnimi partnerji ter pridobiti nove. Prednosti skupinske predstavitve so lažja organizacija, nižji stroški, večja prepoznavnost, pa tudi večji razstavni prostor na boljši lokaciji. Letošnja udeležba je zelo dobra, uspeli smo pridobiti veliko število kakovostnih kontaktov in možnosti za sklenitev poslov.«

Božidar Bašič, Pinocchio: »Na francoskem trgu smo prisotni že dve leti. Z udeležbo na skupinskem nastopu smo želeli povabiti stare in nagovoriti nove potencialne stranke ter preveriti, kako se na tovrstnih sejmih povečuje zanimanje. Prednosti skupnega nastopa vidimo v delni optimizaciji stroškov, delno pa tudi kot testiranje prejšnjega tipa nastopa, ko smo se na sejmu predstavljali samostojno. Nastop na francoskem trgu smo zastavili ambiciozno, saj smo že na prejšnjih sejmih vzbudili zanimanje zanimivih potencialnih kupcev. Upamo na dober razplet sejma ter pridobitev novih kupcev.«

Matej Košir, Rimakret: »Ta sejem je zelo usmerjen v oblikovalske izdelke, zato je tudi pravšnji za naše podjetje. Prednost skupnega nastopa vidimo v nižjih stroških, skupnem sodelovanju in izmenjavi informacij. Odziv je presegel naša pričakovanja, saj je sama obiskanost precej večja kot smo pričakovali, pa tudi zanimanje za naše izdelke je bilo veliko. Resnično smo zelo pozitivno presenečeni, saj glede na trenutno covid situacijo nismo pričakovali takšnega odziva.«

Urška Bukovec, Evostil Breka: »Trenutno blagovna znamka Breka še ni prisotna na francoskem trgu, zato se nam je zdela skupna udeležbe z drugimi podjetji idealna priložnost. Od nastopa pričakujemo čim več različnih kontaktov in predstavitev blagovne znamke Breka, kot slovenske zelene dežele. Obisk sejma je bil nad pričakovanji, resnično se čuti, da smo si razstavljavci in obiskovalci želeli priti na sejem, saj je osebni stik pri sklepanju poslov še vedno najpomembnejši.«

Gorazd Malačič, Asobi: »Francija je za nas zelo pomemben trg, ta sejem pa vedno privabi tudi obiskovalce iz celega sveta. Z udeležbo na skupinskem nastopu se lahko na letni ravni udeležimo več sejmov. Obisk sejma je bil visoko nad pričakovanji, zadovoljni smo tudi s kontakti, ki smo jih dobili.«

Sicer pa ima skupna udeležba po njihovem mnenju številne prednosti: poleg optimizacije stroškov tudi predstavitev vrhunskega slovenskega oblikovanja in opreme na enem mestu, izmenjavo idej in spremljanje globalnih trendov ter oblikovanje novih partnerstev.

Letošnji sejem Maison and Objet je potekal v času Pariškega tedna oblikovanja, zato je v tem času v pariški galeriji Joseph gostovala tudi potujoča razstava Narejeno v Sloveniji: Prihodnost bivanja (Made in Slovenia: The Future of Living). Razstava, ki je plod sodelovanja med Centrom za kreativnost, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za kulturo RS in slovenskimi predstavništvi v tujini, je eden večjih promocijskih dogodkov slovenskega predsedovanja Svetu EU v letu 2021. Na razstavi je bilo predstavljenih 90 sodobnih izdelkov, ki so v zadnjih dveh letih prejeli znak odličnosti »Made in Slovenia«. Poudarek razstave je na majhnih blagovnih znamkah, ki izražajo funkcionalnost, strast do življenja in narave ter inovativno uporabo lokalnih materialov, zlasti lesa, njihova izdelava pa temelji na regionalni izdelavi in naprednih tehnologijah.