Albertina bo prvič v Srednji Evropi predstavila veliko razstavo italijanskega umetnika Amedea Modiglianija

Dunaj, 16. septembra 2021 – Muzej ALBERTINA prvič v Srednji Evropi prikazuje veliko razstavo italijanskega umetnika Amedea Modiglianija, ki se je na Montmartru srečal z Brancusijem in upodobil Picassa. V svojem življenju ni bil zelo uspešen, njegova dela pa zdaj dosegajo ceno na stotine milijonov. Napetost v njegovi umetnosti med avantgardo in antično umetnostjo je tudi simbol njegovega lastnega večplastnega in dramatičnega življenja. Impresivna predstava, ki vas v začetku 20. stoletja popelje v Pariz: rojstni kraj sodobnega slikarstva. Razstavo si boste lahko ogledali od 17. septembra 2021 do 9. januarja 2022, so še sporočili iz Albertine.

Amedeo Clemente Modigliani, italijanski umetnik, slikar in kipar, rojen 12. julija 1884, v Livornu v Italiji, umrl pa 24. januarja 1920 v Parizu. Modigliani je večino svoje kratke kariere ustvarjal v Franciji, čeprav je bil rojen v Italiji. Prvo umetniško izobraževanje je tako opravil v domovini, leta 1906 pa se je preselil v Pariz. Njegova umetnost je unikatna in težko opredeljiva, saj je povsem odstopal od svojih sodobnikov, čeprav je sprejemal številne vplive v tem krogu in tudi vsrkaval vplive predhodnih slogov, predvsem primitivne umetnosti. Umrl je v Parizu, ko je podlegel tuberkulozi, povsem na koncu z močmi, zgaran in uničen zaradi pretiranega uživanja narkotikov in alkohola, star komaj 35 let.







MOD027



Carytid with a Vase

















Albertina je muzej v dunajskem notranjem mestu (Innere Stadt; prvo okrožje mesta Dunaj), Avstrija. Gosti eno največjih in najpomembnejših grafičnih zbirk na svetu s približno 65.000 grafikami in okoli milijonom starih odtisov (od pozne gotike do sodobnosti), prav tako pa tudi zbirko sodobnih grafičnih del, arhitekturnih skic in fotografij. Poleg tega je muzej pred kratkim na stalno izposojo prejel dve večji zbirki impresionistov in umetnostnih del zgodnjega 20. stoletja, od katerih bodo nekatera na stalni razstavi. Muzej gosti tudi začasne razstave. Na tem mestu gostuje tudi avstrijski filmski muzej.

Albertina je nastala kot ena zadnjih dunajskih utrdb. Leta 1744 jo je za svojo palačo predelal direktor dvorne gradbene pisarne (Hofbauamt) Emanuel Teles Count Silva-Tarouca, zato je bila znana pod imenom Palais Taroucca. Zgradbo je kasneje prevzel vojvoda Albert Saxen-Teschen, zet avstrijske cesarice Marije Terezije, in vanjo kot guverner habsburške Nizozemske iz Bruslja prenesel svojo zbirko umetniških del ter leta 1768 ustanovil muzej. Za vojvodo je poslopje še podaljšal Louis Montoyer in od takrat se Albertina dotika palače Hofburg. Zbirko so dopolnili Albertovi nasledniki. Ime Albertina se pojavi leta 1921./objavo pripravila: Alenka T. Seme in Janez Temlin/Foto: press Albertina/objava dovoljena izključno za ta članek Ljubljanskih novic/