Covid-19: Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je preseglo število 1000

Ljubljana, 16. september 2021 – Včeraj, 15. septembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 6.703 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 1.324 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 19,8 odstotkov). Ob 6.745 PCR-testih je bilo opravljeno tudi kar 38.655 hitrih testov. Tisti, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 341 (-6 glede na minuli dan). Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 82 (+8 glede na minuli dan) oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.480 oseb, včeraj umrlo 7 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb znaša 1001 (+ 48). 14-dnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev pa 564 (+34). Po oceni NIJZ-ja je v državi trenutno 11.238 aktivnih okužb.

Včeraj je v središču Ljubljane, med protestom, ki spet nima opredeljenega organizatorja, a tudi ne prijave shoda je izbruhnilo nasilje, v katerem so protestniki, t. i. nasprotniki PCT, v stavbo DZ-ja in policiste metali steklenice, granitne kocke in pirotehniko. Kot vse kaže, je Ljubljana mesto, kjer se lahko brez prijave organizirajo tudi nasilni shodi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bilo med izgredi poškodovanih več policistov, več službenih vozil policije in stavba državnega zbora. Nekaj oseb je bilo pridržanih, o poškodovanih osebah, ki so se udeležile neprijavljenega shoda, pa policija ni poročala.

Velja dodati, da se je odzvala tudi “Pravna mreža za varstvo demokracije”, ki je ob včerajšnjih, tudi nasilnih protestih pred DZ, opozarja, da slovenska ustava in mednarodno pravo človekovih pravic varujeta le pravice do mirnega zbiranja, nasilništva pa ne.

Po njihove, pa se jim zdi nedopustno poskus oblasti, da nasilni dogodek uporabi kot sredstvo za zmanjšanje pomena mirnih protestov za demokracijo, so še poudarili. Kaj so s tem želeli povedati, žal ni povsem nedvoumno jasno opredeljeno.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 15. 9. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6.703 PCR/ 38.655 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1.324

– Št. hospitaliziranih: 341

– Št. oseb na intenzivni negi: 82

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 27

– Št. umrlih: 7

– 7-dnevno povprečje okužb: 1001

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je bilo z enim odmerkom cepljenih 1.055.228 oseb, z vsemi odmerki pa 950.190.

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 8.472 ljudi (9 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 1.369 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 628, od tega jih 71 potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 2.198 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 822 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 202. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 10.870 oseb. Sedemdnevna incidenca se je poveča na 160,89.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

