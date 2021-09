68. izdaja slovenske izdaje Guinnessove knjige rekordov že na voljo

Ljubljana, 18. september – Pred vami je predstavitev najnovejše, že 68. izdaja slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov, ki predstavlja rekorde za obdobje med 1. aprilom 2020 in 31. marcem 2021 in nosi ime letnika 2022, ki sta jo včeraj v knjigarni Felix na Miklošičevi ulici v Ljubljani, predstavili Mojca Benedičič in Branka Fišer iz založbe Učila, ki je nosilni založnik te res zanimive knjige posebnih nenavadnih in posebnih dosežkov.

V knjigi, ki seveda ima vselej standardni format je bili med 1. aprilom 2020 in 31. marcem 2021 izmed 41.959 prijav za rekorde zbrano to, kar posebna ekipa glavnega založnika odloči, kaj je to, kar sodi znamenito knjigo rekordov.

Tako so odločevalci o tem, kateri rekordi so nekaj posebnega, so razsojali med doseženimi rekordi, ki so jih osvojili posamezniki. Recimo Leonardo Costache (Romunija) za najtežjo utež, dvignjeno med visenjem z zobmi (101,3 kg), ali poklicni športniki, recimo Joshua Cheptegei (Uganda) za najhitrejši tek na 10.000 m (moški), ki ga je 7. oktobra 2020 v Valencii v Španiji opravil v 26 minutah in 11 sekundah, ali ekstremni akrobati, recimo Kitajec Vang Lei za največ vstavljenih mečev v požiralnik v treh minutah (27) v Dedžovu v kitajski provinci Šandong, 30. novembra 2020. Od orjaških predmetov, kakršna je 2,87 m visoka največja igralna karta, ki jo je izdelal Ramkumar Sarangapani (Indija), do glasbenih mejnikov, kakršen je najdaljši spletni maratonski koncert didžeja (51 ur), ki ga je med 19. in 21. junijem 2020 ‘zakrivil’ Mark Ursa (Belgija); pri Guinnessu smo potrdili ogromno izjemnih dosežkov po vsem svetu.

Osrednja tema letošnje knjige je največji izziv, s katerim se spopada naš planet – podnebne spremembe.

V 10 poglavjih boste videli, kako ta najbolj pereča težava človeštva vpliva na prav vse plati našega vsakdanjika. Tej temi smo posvetili prvo poglavje (Okolje), ki prikaže nekaj uspešnih in rekordnih prizadevanj za spopad z učinki podnebnih sprememb. Tu vidimo največjo sončno toplotno elektrarno v Maroku, največji obrat za recikliranje aluminija v Nemčiji, okolju najprijaznejše mesto Stockholm; kakor tudi veliko neslavnih rekordov, povezanih z onesnaževanjem.

Poleg tega smo se povezali z dobrodelno organizacijo Earthwatch, ki je podala nekaj nasvetov, kako lahko s svojimi dejanji, ne glede na to, kako majhna ali velika so, pomagate tudi vi.

Nova knjiga podaja obsežno panoramo rekordov v desetih poglavjih, kjer vas čaka naslednje:

• Ekološki prvaki, ki se borijo, da bi bil naš planet boljši.

• Čudeži naravnega sveta – od najinteligentnejših bitij do najsmrtonosnejših rastlin.

• Najvišji in najkrajši – lovilci na rekorde so izmerili množico najvišjih, najobsežnejših in najmanjših ljudi na svetu.

• Ikone pop kulture – razkrivamo najuspešnejše filmske franšize, video igre, igrače in blagovne znamke na svetu.

• Mladi uspešneži – spoznajte vplivneže, podjetnike in posameznike iz zabavne industrije, mlajše od 16 let, ki delajo pozitivne korake za spremembo sveta.

• Športni junaki – knjiga ponuja pregled največjih športnih dosežkov leta in jih primerja z največjimi športnimi dosežki vseh časov.

• ŠE VEČ! Bodite pozorni na dodatke, vključno z brezplačno aplikacijo za razširjeno resničnost, v kateri tokrat zaživijo dinozavri.

Ena skupina ljudi, ki že pridno izboljšuje svet, so rekorderji v poglavju Mladi uspešneži. Teh osem pametnih glav dosega prelomna znanstvena odkritja, spopadajo se s podnebnimi spremembami, pišejo knjige, izobražujejo televizijske gledalce in osvajajo pokale. Vse to že pred svojim 16. rojstnim dnevom!

O GUINNESSOVI KNJIGI REKORDOV – Katera lovna ptica v Evropi je najhitrejša? To vprašanje je navdihnilo ustanovitev Guinnessove knjige rekordov leta 1955. Na začetku je bila to ena sama knjiga, ki je izšla v mali sobi nad telovadnico, potem pa je zrasla v globalno večmedijsko blagovno znamko s pisarnami v Londonu, New Yorku, Miamiju, Pekingu, Tokiu in Dubaju. Danes vsebino svetovnega formata objavlja ne le prek knjig, temveč tudi preko TV-oddaj, družbenih medijev in dogodkov v živo. Naši svetovalci tesno sodelujejo z blagovnimi znamkami in podjetji po vsem svetu, da bi izkoristili moč doseganja rekordov. Naš končni namen je navdihniti ljudi – posameznike, družine, šole, skupine, podjetja, skupnosti in celo države – za branje, gledanje, poslušanje in sodelovanje pri snemanju rekordov. Če se želite pridružiti tej skupini rekordov in poiskati odgovor na to prvotno vprašanje, se nam pridružite.

Knjiga je tradicionalno najboljše praznično darilo za otroke ter odlična zabava, za odrasle pa vir preverjenih informacij.





SLOVENSKI REKORDERJI – Vemo, da Slovenci radi postavljamo rekorde, a toliko novih slovenskih rekordov, kot jih je v izdaji za leto 2022, jih še ni bilo. Za veliko število je zaslužen predvsem en posameznik, ki je lastnik 11 različnih rekordov, v knjigi pa jih je objavljenih 8.

Ob tem pa je predstavljenih še 13 nedavnih rekordov, ki so bili objavljeni že prej, torej skupaj 27.

No, ob zaključku pa še dajmo besedo Mojci Benedičič in Brank Fišer z založbe Učila, ki sta knjigo celovito predstavili, mi pa smo to posneli, da bo vse tako, kot sta predstavnici založbe javnosti želeli sporočiti. In povedali sta to:

V uvodu pripravo slovenske izdaje predstavila Branka Fišer.

O pripravi slovenske izdaje je povedala Mojca Benedičič.

O dosežkih slovenskih rekorderjev – Branka Fišer – o Stanislavu Verstovšku, o izjemnih rekordih kolesarskega veterana na dolge razdalje.

O dosežkih slovenskih rekorderjev – Branka Fišer – o dosežku Luke Dončića, o največ doseženih točkah ob njegovem krstnem pristopu v ligi NBA.

O dosežkih slovenskih rekorderjev – Branka Fišer – o dosežku Roka Žgalina Kobeta, o njegovem dosežku ob sestavljanju največjega kompleta kock Lego v prosti prodaji.

Objavo pripravil in video posnetek po sklopih posnela: Alenka T. Seme/Ljubljanske novice