Tudi vi lahko predlagate, kdo naj bo Ambasador slovenskega turizma 2021?

Ljubljan, 20. september 2021 – Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenska turistična organizacija sporoča, da je bil rok za podajo predlogov za naziv Ambasador slovenskega turizma 2021 podaljšan do 27. septembra.

Kdo lahko postane Ambasador slovenskega turizma 2021? Vse osebe, ki pozitivno vplivajo na ugled Slovenije in slovenskega turizma na mednarodnem trgu ter si po vašem mnenju zasluži ta ugledni naziv.



POGOJI ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA DODELITEV NAZIVA:

Predlagana oseba je ugledna osebnost in poznana v Sloveniji in/ali v tujini kot osebnost, ki ima posebne zasluge na področju večanja prepoznavnosti oz. ugleda Slovenije, še posebej kot turistične destinacije.

Predlagana oseba je državljan/državljanka tuje države.

Oseba ne sme biti že prejemnik naziva AMBASADOR SLOVENSKEGA TURIZMA v preteklih letih.

Ko so sporočili iz Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenska turistična organizacija vaš predlog za podelitev naziva AMBASADOR* SLOVENSKEGA TURIZMA 2021 z obrazložitvijo lahko oddate prek prijavnega obrazca, ki je objavljen tukaj (v kolikor se vam datoteka na linku ne prenese, je obrazec na voljo tudi na we transfer povezavi).



Izpolnjen obrazec je obvezni del prijave, oddajte ga najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2021, do konca dneva, in sicer na naslov livija.kovac@slovenia.info .



Priznanje TURISTIČNI AMBASADOR* SLOVENIJE 2021 bo podeljeno na letošnjih Dnevih slovenskega turizma, so še sporočili iz Slovenske turistične organizacije.

Opomba – *Moška oblika besede ambasador je veljavna tako za ženski kot za moški spol./LN