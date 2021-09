Debirokratizacija in razvojna kapica sta investicija države v razvoj

Ljubljana, 21. september 2021 – V Združenju Manager, ki zasleduje ambicijo slovenskega gospodarska, da bi to uvrstilo Slovenijo med deset najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje na svetu. Po njihovem mnenju, kot sporočajo javnosti in seveda politikom, je, da prvi korak ta, ki omogoča večjo blaginjo prijazno poslovno okolje, v katerem se lahko zaposluje in gospodarsko izvaja in razvija nove razvajene pristope.

Ker bodo poslanci v teh dneh obravnavali predlog zakona o debirokratizaciji, ki predvideva tudi uvedbo razvojne kapice, bi s podporo tem pogledom Združenju Manager državni zbor naredil prvi korak k podpori razvojno naravnanega poslovnega okolja so prepričani v Združenju Manager.

Kot so sporočili utemeljujejo z naslednjim. Slovenija je v zadnjih tridesetih letih povsem nekontrolirano in nepregledno desetkratno povečala število pravil, predpisov in zakonov, ki urejajo poslovanje. V Akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, ki izhaja iz primerjav z Avstrijo in Nemčijo, zato predlagajo, da bi se moralo število predpisov v štirih letih zmanjšati vsaj za 30 odstotkov, obenem pa bi morali tudi poskrbeti za kakovost zakonskih in podzakonskih aktov.

V Združenju Manager tudi menijo, da je nujna uvedba razvojne kapice, ki je sicer predlagana pri 6.000 evrov bruto, v gospodarskih organizacijah pa s strinjajo, da bi bila bolj smiselna in učinkovita pri 2,5-kratniku povprečne plače oz. na 4.600 evrov bruto. K uvedbi razvojne kapice, ki jo pozna večina evropskih držav, so v letošnjem letu večkrat skupaj pozvali organizacije, združene v okviru Gospodarskega kroga.

»Ko se pogovarjamo o razvojni kapici, je pogosto izpostavljena solidarnost. Ta je zagotovo pomembna vrednota socialne države, vendar pa se je smiselno vprašati, kje so meje solidarnosti in enakosti, da okolje ne postane nestimulativno za delovno aktivne in ustvarjalne, ki v zdravstveno in pokojninsko blagajno prispevajo največ. Razvojno kapico potrebujemo, če želimo ustvariti privlačno poslovno okolje za panoge z visoko dodano vrednostjo, ki pritegnejo ne le domače visoko izobražene kadre, temveč tudi najboljše kadre iz tujine v podjetjih, ki na področju Slovenije vlagajo v rast in razvoj,« poudarja Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

V Združenju Manager ugotavljajo, da visoki davki omejujejo gospodarsko rast in razvoj, investicije, nova delovna mesta in priliv dodatnih prihodkov za socialno državo, potrjuje nedavna analiza münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. V analizi so ugotovili, da nižje davčne stopnje za podjetja prinesejo višje plače, večjo zaposlenost in hitrejšo rast, dolgoročno pa se tudi davčni prihodki povrnejo na raven pred razbremenitvijo. No, upati je, da bodo njihovo pobudo in utemeljitve resno obravnavali tudi poslanci DZ ob sprejemu zakona o debirokratizaciji. Verjamemo, da bo tako, saj je znano, da politično tavanje naših poslancev in njihova oddaljenost od gospodarstva istega mrtvi in ne krepi./LN/Foto: press ZM