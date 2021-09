V drugem ocenjevanju Michelinovih inšpektorjev Slovenija dobila novo zvezdico in ohranila vse dosedanje

Ljubljana, 23. septembra 2021 – Nove zvezdice in novi uspehi za slovensko gastronomijo. Michelinovi inšpektorji so pri svojem drugem ocenjevanju slovenskih restavracij ponovno podelili dve zvezdici Hiši Franko, po eno so ohranili tudi vsi lanskoletni dobitniki: Atelje, Dam restavracija, Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denk in Vila Podvin. Nova zvezdica pa sije v Gostišču Grič. V kategorijo Bib Gourmand so uvrstili sedem restavracij, Michelinov krožnik pa kar 39. Slovenska gastronomija slavi tudi v kategoriji trajnost, kar šest restavracij je bilo namreč nagrajenih z zeleno Michelinovo zvezdico.

V drugo izdajo gastronomskega vodnika MICHELIN GUIDE SLOVENIA je tako skupno uvrščenih 53 restavracij. Visoke ocene slovitega vodnika za izjemno kakovost, ki jo nudi slovenska gastronomija, so velika pohvala in podpora vsem njenim deležnikom v prizadevanjih po ohranjanju odličnosti tudi v izzivov polnih časih. Michelinov vodnik za leto 2021 bo tudi kot globalno najmočnejša blagovna znamka s področja gastronomije pomemben element promocije slovenskega turizma, ki jo v sodelovanju z različnimi deležniki izvaja Slovenska turistična organizacija. Slovenija je tako z znamenitimi zvezdicami, znakom Slovenia Green Cuisine in nazivom Evropska gastronomska regija 2021 še bolj prepoznavna kot zelena, aktivna, varna destinacija izjemnih raznovrstnih doživetij, ki jih povezuje prav gastronomija, eden pogostih motivov prihoda domačih in tujih gostov.

Kaj prinaša druga izdaja Michelinovega vodnika za Slovenijo

V MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2021 se je v okviru različnih kategorij uvrstilo 53 restavracij.

Michelinove zvezdice označujejo najboljše restavracije, ki so jih odkrili Michelinovi inšpektorji, in pomenijo najvišjo kakovost v kulinariki. Poudarek ocenjevanja za zvezdice ni na notranji opremi lokalov in pogrinjkih, pač pa hrani in doslednosti njene kakovosti. Inšpektorji podajo svoje ocene na podlagi petih kriterijev: kakovosti uporabljenih sestavin, harmonije okusov, veščine obvladovanja okusov in kuharskih tehnik, osebnosti kuharja, izraženi v njegovem kuhanju, doslednosti v različnih časovnih obdobjih in v meniju.

Ana Roš, slovenska kuharska mojstrica

Dve Michelinovi zvezdici za izjemno kulinariko je od lanskega ocenjevanja ohranila Hiša Franko kuharske mojstrice Ane Roš.

Po eno Michelinovo zvezdico je za visoko kakovost kulinarike ohranilo vseh pet restavracij: Atelje, chef Jorg Zupan; Dam restavracija, chef Uroš Fakuč; Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič; Hiša Denk, chef Gregor Vračko in Vila Podvin, chef Uroš Štefelin

Novo zvezdico je pridobilo Gostišče Grič, chef Luka Košir.

Bib Gourmand označuje restavracije, ki zagotavljajo pristna kulinarična doživetja z visoko kakovostno hrano z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Pogosto gre za dragulje, ki jih inšpektorji vsako leto odkrijejo na svojih potovanjih. Podelili so ga sedmim restavracijam.

Znak jih je od lani ohranilo šest: Gostilna na Gradu, Gostilna Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh, Ruj, novinec v kategoriji je restavracija TaBar, ki se je letos na novo uvrstila v vodnik.

Kategorija Michelinov krožnik (The Plate Michelin /Assiette) označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok in predstavljajo velik potencial za destinacijo.

Michelinovi inšpektorji so v to kategorijo uvrstili 39 slovenskih restavracij: AS, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna za Gradom, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, MAK, Marina, Maxim, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Otočec Castle, Pavus, Pikol, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara Gostilna, Strelec, Sushimama, Valvas’or, Vander

Na novo sta v to kategorijo uvrščeni restavraciji Landerik in Vila Planinka.

Michelin Green Star nagrajuje restavracije za njihove trajnostne prakse. Slovenske restavracije so bile v lanskem letu med prvimi dobitnicami priznanja za trajnost, ki upošteva njihovo kulinarično odličnost v povezavi z izstopajočimi okolju prijaznimi praksami. Te vključujejo sodelovanje s proizvajalci in dobavitelji, ki delujejo po principu trajnosti, ter zmanjševanje odpadkov in uporabe plastike in drugih materialov, ki jih ni mogoče reciklirati.

Michelin je podelil šest zelenih zvezdic: Gostilna za Gradom, chef Davide Crisci; Gostilna Krištof, chef Uroš Gorjanc; Gostilna Mahorčič, chef Ksenija Krajšek Mahorčič; Gostišče Grič, chef Luka Košir; Hiša Franko, chef Ana Roš in Vila Podvin, chef Uroš Štefelin